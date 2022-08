Belotti është lojtar i Romës

23:55 28/08/2022

Andrea Belotti është goditja e fundit në merkato e Romës. Marrëveshja ishte arritur prej ditësh, por klubi verdhekuq e ka bërë njoftimin zyrtar veçse pasditen e së dielës. Sulmuesi 28-vjeçar vjen me parametra zero tek Roma, pasi atij i kishte përfunduar kontrata me Torinon.

Pas shumë sezonesh me skuadrën e Torinos, sulmuesi i kombëtares italiane kishte shumë oferta edhe nga klube jashtë Italisë, por në fund ai preferoi Romën. Transferimi i Belotit te Roma ka qenë dëshirë e drejtpërdrejtë e trajnerit Zhoze Mourinho. Trajneri portugez kishte këmbëngulur se i duhej një sulmues me eksperiencë si Beloti, sidomos pas dëmtimit të Zaniolos.

Andrea Beloti ka firmosur një kontratë një vjeçare, e cila rinovohet automatikisht edhe për dy vite të tjera nëse plotësohen disa kushte të lehtë sportive. Sulmuesi do të jetë në dispozicion të trajnerit Mourinho që nga dita e nesërme dhe ka gjasa që ai të debutojë që të martën në ndeshjen që Roma ka për kampionat me ekipin e Monzës.

