“Bëmë baba të të ngjaj” (Video)

Ai është një nga emrat e njohur të muzikës shqiptare, që ka bërë muzikë të bukur në zhanrin pop rock në vitet ’90, por që nuk është ndalur dhe vijon rrugëtimin e tij dhe sot. Bëhet fjalë për Etmond Mancakun, i cili mesa duket dashurinë e madhe për muzikën e ka trashëguar edhe tek vajza e tij Wendi, të cilën gjithashtu e kemi parë që të vogël në spektakle televizive.

Wendi Mancaku ka spikatur për talentin dhe zërin e saj dhe tashmë ajo është rritur dhe madje ka filluar të kompozojë dhe të krijojë vetë këngët e saj. Babë e bijë ishin sot të ftuar në emisionin “Rudina”, në Tv Klan, nga ku rrëfyen pasionin për muzikën dhe kontradiktat mes tyre.

“Fillimet e mia janë me grupin “Klandestin” të cilin unë e gjeta të formuar. Fillesat ishin inoçente derisa krijova shinën time. Anëtarët e grupit emigruan të gjithë, vetëm unë mbeta këtu, e desha shumë Shqipërinë dhe në 1994 pata debutimin tim të parë si kompozitor me një këngëtar që nuk jeton më, Abaz Zusi. Më pas vjen albumi i parë. Unë kam bërë 5 albume. Kënga “Si banania” e Dashnor Dikos është kompozuar dhe orkestruar nga unë. Ishte një rrymë që e solla për herë të parë. Hera herës unë dhe Wendi kemi kontradikta, por e rëndësishme është që të dy kemi në princip melodinë. Unë nuk do doja që Wendi të ishte si shumica, do doja që të bëjë këngë që mbeten”, tha Etmond Mancaku.

Ndërkohë Wendi rrëfeu se ka nisur të kompozojë që në moshën 12-vjeçare dhe këtë vit kënga “Ëndrra ime” muzikën e së cilës e ka bërë ajo është pjesëmarrëse në “Këngën Magjike”.

“Unë kam filluar të kompozoj që në moshën 12-vjeçare, por shumë materiale nuk i kam regjistruar dhe më kanë humbur. Shumicën e melodive e kam bërë natën. Dhe një këngë që është këtë vit në “Këngën Magjike” e titulluar “Ëndrra ime”, melodinë ia kam bërë natën. Jam zgjuar nga gjumi dhe e regjistrova me celular që të mos e humbja si motiv dhe kur u zgjova në mëngjes fillova ta përpunoj në piano”, tha Wendi./tvklan.al