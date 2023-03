Ben Affleck dhe J.Lo në premierën e “Air”

22:20 28/03/2023

Çifti hollivudian shkëlqejnë dhe shkëmbejnë puthje para kamerave

Aktori, regjisori Ben Affleck dhe diva e muzikës pop Jennifer Lopez shkëlqyen në tapetin e kuq, teksa pozonin përpara kamerave gjatë mbajtjes së premierës së fimit të ri të Affleck “Air”. Çifti kanë shkëmbyer edhe një puthje me njëri-tjetrin.

Filmi tregon historinë se si në vitin 1984, kompania Nike nënshkroi marrëveshjen me basketbollistin Michael Jordan për të prodhuar atlete Air Jordan që tashmë gjenden në internet 100% autentike.

“Air” është filmi i parë nga Affleck dhe sipërmarrja e re e produksionit të bashkëpunëtorit dhe aktorit për një kohë të gjatë filmash Matt Damon, Artists Equity.

Ideja prapa sipërmarrjes është të krijojë një mjedis miqësor me talentet me stimuj për aktorët dhe ekipin që të kenë një pjesë në fitimet e një filmi. Affleck ka pasur sukses të madh me regjinë, madje ka fituar filmin më të mirë për ‘Argo’ të vitit 2012.

“Për mua, me të vërtetë, gjëja kryesore është, që të ketë dicka interesante që do të më angazhojë sepse nëse mërzitesh nga filmi, nëse humb interesin për të, ai “vdes”. Si regjisor, duhet të jesh shume pasionant në atë që bën, si aktor mund të vish e të ikësh për 10 javë, të gjesh diçka interesante dhe të vazhdosh, si regjizor duhet të lidhesh në një nivel pak më të thellë.”

“Air”, në të cilin interpretojnë edhe aktorë të tjerë si: Chris Tucker, Marlon Wayans, Viola Davis, Chris Messina dhe Jason Bateman, do të shfaqet nëpër kinema më 5 Prill.

