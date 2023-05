Benet Beci: Mirënjohje për ata që më bënë qytetar të parë të Shkodrës, do jetë bashkia e dyerve të hapura

Shpërndaje







16:23 19/05/2023

Kryetari i zgjedhur i Bashkisë Shkodër, Benet Beci, iu ka shprehur mirënjohjen e tij të gjithë qytetarëve dhe atyre që ia besuan kandidaturën për këtë bashki.

Nga teatri “Migjeni”, Benet Beci është shprehur se kjo është një nga eksperiencat më të jashtëzakonshme të jetës së tij.

Beci tha se të qenurit qytetar i parë i Bashkisë Shkodër do të thotë të zgjohet i pari dhe të fle i fundit teksa premtoi se kjo bashki do të jetë ajo e “dyerve të hapura për qytetarët”.

Benet Beci: Për mua kjo është një nga eksperiencat më të jashtëzakonshem të jetës time. Unë ndjej mirënjohje të madhe për të gjithë ata që më bënë qytetar të parë të Shkodrës, të zgjohemi i pari dhe të fle i fundit. Do të doja të krijoja një eksperiencë të re, të një bashkie me dyer të hapura, si një nga kolonat e rëndësishme të mirënjohjes stime për qytetin. Një ditë në javë do të jetë bashkia e dyerve të hapura ku do të presë dhe përcjellë dhe do të diskutojë me secilin për të zgjidhur hallet dhe problemet në qytet. Të aktivizojmë dhe platformën dixhitale të bashkëqeverisjes që kryetari të jetë në dijeni të problemeve të bashkisë. Me kryeministrin, bisedat për Shkodrën kanë qenë pjesë e bisedave të hershme tona dhe sot është nxitësi kryesor që projektet të realizohen. Uroj që kryeministri dhe qeveria do ta kenë Shkodrën të parën në top listën e prioriteteve të tyre./tvklan.al