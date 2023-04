Benfica pret Inter

18:10 10/04/2023

“Shqiponjat” janë të pamposhtur në Ligën e Kampioneve, zikaltrit duan të përsërisin suksesin e Portos

Në “Estadio da Luz” Benfica do të kërkojë suksesin e radhës në Ligën e Kampioneve, ndërsa do të përballet me Interin.

“Shqiponjat” eliminuan Klub Bruzh në të 16-at dhe mbërrijnë në tetat për herë të dytë radhazi, ndërkohë që zikaltrit mposhtën portugezët e Portos dhe kthehen në këtë fazë pas 12 vitesh.

Benfica nuk është mposhtur asnjëherë në Ligën e Kampioneve të këtij sezoni, ashtu si edhe Manchester City dhe Bayern Munich .

Vetëm Napoli me 25 gola ka shënuar më shumë në Champions se sa Benfica, që është në kuotën e 23 golave.

Por “shqiponjat” u mundën të premten nga Porto 2-1 në kampionat, e tani kanë 7 pikë avntazh në krye të renditjes.

Kjo ishte humbja e parë e vitit për “Shqiponjat”.

Në këtë takim do të mungojnë lojtarët kyç Julian Draxler, Alexander Bah, Goncalo Guedes dhe Mihailo Ristic.

Ndërkohë që Interi ka vuajtur të gjejë rrjetën në Serie A së fundmi.

Pas suksesit ndaj Portos, zikaltrit u mundën nga Bolonja. Kjo solli një ecuri negative ku në 7 takime në të gjitha kompeticionet, u mor vetëm 1 fitore.

Skuadra e Inzagit ka vuajtur edhe për shënimin e golave, ku në tre nga shtatë sfidat, ka realizuar vetëm 1 gol. Në tri ndeshjet e tjera, nuk ka gjetur rrugën e rrjetës.

Tek Interi, Skriniar dhe Calhanoglu janë në dyshim, ndërsa Lukaku pritet ta nisë nga stoli.

Në 3 takime mes ekipeve, dy kanë dalë barzim dhe italianët kanë fituar 1 herë.

