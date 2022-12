Benjamin Netanjahu, kryeministër për herë të gjashtë

16:56 22/12/2022

Marrëveshje për bashkëqeverisje me zionistët radikalë

Benjamin Netanjahu do të jetë për herë të gjashtë kryeministër i Izraelit. Ai njoftoi me telefon presidentin Isak Hercog në orët e vona të së mërkurës, pak para skadimit të afatit, se kishte arritur marrëveshje me radikalët e djahtë të partisë së Zionizmit Fetar për formimin e asaj që do të jetë qeveria më e djathtë në historinë e shtetit modern izraelit.

Shumica e re parlamentare shihet megjithatë me mjaft skepticizëm si brenda ashtu edhe jashtë vendit. Mediat shkruajnë se radikalëve të djathtë u është dhënë shumë fuqi në vendimmarrjen qeveritare. Ata janë kundër zgjidhjes me dy shtete të pavarura të konfliktit Izraelito-palestinez dhe kërkojnë që ushtria izraelite të pushtojë Bregun Perëndimor.

Opozita kundërshton po ashtu ashpër reformat e parashikuara, që i japin fuqi parlamentit që me votën e shumicës të rrezojë vendimet e Gjykatës së Lartë. Sipas opozitës, reforma ka për qëllim t’i japë fund gjyqit për korrupsion me të cilin po përballet Netanjahu prej disa vitesh. Partia e tij u rendit e para në zgjedhjet e parakohëshme të Nëntorit.

