Bennacer mbyll sezonin

Shpërndaje







23:46 11/05/2023

Mesfushori i Milanit do t’i nënshtrohet operacionit në gju

Humbja ndaj Interit në gjysmëfinalen e parë nuk ishte lajmi i vetëm i keq për Milanin. Kuqezinjtë do të duhet të bëjnë pa mesfushorin Bennacer për pjesën e mbetur të sezonit.

Dëmtimi kundër zikaltërve ka rezultuar i rëndë për algjerianin, duke mbyllur kështu para kohe edicionin futbollistik. Në kontrollet mjekësore 25-vjeçari ka pësuar një dëmtim në gjurin e tij të djathtë, ku duhet ndërhyrja kirurgjikale për tu rikuperuar.

Sipas pritshmërive, operacioni do të bëhet gjatë fundjavës, me mesfushorin që u largua nga stadiumi “San Siro” me paterica pas disfatës përballë Interit.

Bennacer bëhet kështu lojtari i radhës që do të mungojë për pjesën tjetër të sezonit, ku Milanin e pret një garë e fortë për të siguruar përmbysjen dhe finalen e Ligës së Kampionëve, por edhe një vend në grupet e kompeticionit sezonin e ardhshëm.

Klan News