Benzema e Viniciues të jashtëzakonshëm

10:52 09/01/2022

Real Madrid ‘fluturon’ drejt titullit, Barcelona ngec ndaj Granada

Real Madrid është kthyer tek fitorja dhe këtë e bëri ndaj një rivali të fortë të paktën në letër si Valencia. Skuadra Los Blancos dominoi kundërshtarin në stadiumin e vet, ‘Santiago Bernabeu’, duke triumfuar me shifrat 4-1. Karim Benzema dhe Vinisius ishin protagonist me nga një dopietë personale. Francezi shndërroi në gol një penallti për të kaluar në avantazh Realin, para se t’i linte skenën lojtarit më të kushtueshëm në botë, i cili shënoi brenda 9 minutash dy herë.

Valencia u përpoq të reagojë me Guedes që ngushtoi distancat në 3-1 pas ekzekutimit të një penalltie. Gjithsesi, ai që e hapi serinë e golave mendoi edhe ta mbyll. Benzma mori një top tepër të bukur nga Mendi për të shënuar golin e sigurisë dhe atë të fitores 4-1 të Real Madrid.

Me këtë fitore, Real blindon vendin e parë me 49 pikë, i distancuar me ndjekësit e Sevijas. Barcelona nuk shkoi më shumë se një barazim 1-1 në transfertën e Granadës. Luk de Jong zhbllokoi shifrat, me Barcelonën që pak minuta më pas mbeti me 10 futbollistë pas daljes me karton të kuq të Gavi. Kur u duk se gjithçka po e drejtonte Barcelonën drejt fitores, Puertas siguroi një pikë shprese për Granadën.

