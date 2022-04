Benzema shënon 3 gola, Real fiton me Chelsea

23:13 06/04/2022

Villareal dominoi ndaj Bayern, fitoi 1-0

Një tjetër 3-golësh i Benzema i dhanë fitoren Real Madrid ndaj Chelsea.

Në “Stamford Bridge” francezi ishte vrastar duke shënuar dy herë në pak minuta në mesin e pjesës së parë e cila përfundoi 2-1 pasi për Chelsea shkurtoi Havertz.

Me fillimin e së dytës Benzema shënoi golin e tretë. Real do ta ketë më të lehtë ndeshjen e kthimit që do të luhet në Bernabeu.

Në ndeshjen tjetër, Villareal mundi 1-0 Bayern Munchen. Spanjollët shënuan që në minutën e 8’. Administruan mirë dhe tentuan dyfishimin por fati nuk ishte me ta.

Tv Klan