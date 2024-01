Beqaj mbi 8 orë në SPAK, dëshmon për sterilizimin

Shpërndaje







19:00 09/01/2024

“Kërkova që hetimet të zgjerohen në dy faza. Do më kthehen pajisjet e sekuestruara.”

Ilir Beqaj dëshmoi për mbi 8 orë përballë prokurorëve të SPAK, Eneid Nakuçi dhe Edvin Kondili. Ish-ministri i Shëndetësisë deklaroi se hetimet për koncesionin e sterilizimit duhet të zgjerohen dhe të ndahen në dy faza.

Ilir Beqaj: Besoj se hetimet, janë ende shumë të ngushta. Është e domosdoshme që ato të shtrihen në dy pjesë. Së pari, nga marsi i 2011 deri në shtator 2013 për të hetuar pse dy vite e gjysmë u mbajt në qese ai central dhe nuk u vu në punë. Por, tashmë janë bërë 8 vjet nga zbatimi i kontratës për të hetuar kush janë përfitimet e drejtpërdrejta të qytetarëve dhe buxhetit të shtetit nga zbatimi i kësaj kontrate.

Beqaj informoi se do t’i kthehen sendet që iu sekuestruan në fund të dhjetorit në banesën e tij.

Ilir Beqaj: Sot komunikuam me prokurorët dhe më konfirmuan që do të kem ato sende që m’u sekuestruan më 28 Dhjetor, por që lidhin me vazhdimin e sterilizimit, dy dokumente udhëtimi me jashtë shtetit që sot i mora dhe e dyta pasi të përfundojnë inspektimet elektrike të pajisjeve do të më kthehen.

Kjo është hera e tretë që Beqaj dëshmon para prokurorëve të SPAK për koncesionin e sterilizimit. Ish-ministri i Shëndetësisë akuzohet për shpërdorim detyre ndërsa gjykata ka caktuar masën detyrim paraqitje. Në qeli ndodhet vartësi i tij, Klodian Rrjepaj dhe biznesmeni Ilir Rrapaj i cili fitoi këtë kontratë koncesionare.

Klan News