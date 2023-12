Beqja u përgjua, SPAK hetime për fshehje pasurie

17:08 30/12/2023

Dyshohet se kontrollon biznese me anë të bashkëpunëtorëve të tij

SPAK ka nisur hetimet për Ermal Kurtulaj, i cili ra në rrjetën e përgjimeve të tyre gjatë hetimeve të një tjetër çëshjte. Në vendimin e gjykatës për kontrollin e disa banesave dhe bizneseve të ndryshme që Klan Neës e disponon, thuhet se Kurtulaj është një nga njerzit e besuar të Beqajt.

“Gjatë hetimeve ka rezultuar se shtetasi Ermal Kurtulaj ka njohje të hershme me ish- drejtuesin e SASPAC shtetasin Ilir Beqaj, të cilat datojnë që në kohën kur shtetasi Ilir Beqaj ka qenë ortak i shoqërisë Intech+ duke vazhduar më pas në vitin 2015 në FSDKSH, ku drejtues i Këshillit Mbikëqyrës ka qenë vetë shtetasi lir Beqaj dhe më pas me krijimin e kësaj agjencie, është punësuar në projektin Eusair Facility Point. Po ashtu rezulton se shtetasi Ilir Beqaj përdor në mënyre të vazhdueshme automjetin, si brenda ashtu dhe jashtë vendit, që rezulton në pronësi të Ermal Kurtlajt. Nga kqyrja në sistemin E-Gjoba rezulton se ky mjet ka marrë 3 goba ku i pranishem ka qenë Arben Dani, si dhe gjoba e fundit me datë 12.12.2023 rezulton e vënë në momentin kur mjetin e ka patur në përdorim Ilir Beqaj. Parkuar para SPAK.”

Në vendimin e gjyqtares Rudina Palloj është vendosur edhe një bisedë e zhvilluar në datën 14 Dhjetor 2023, mes Ermal Kurtulajt dhe Ilir Beqajt. Sipas SPAK për të komunikuar mes tyre ish-ministri i Shëndetësisë nuk ka përdorur celularin e tij, por telefonin e shoferit. Në përmbajte komunikimi nuk ka asgjë të dyshimit. Por në bazë të përgjimeve të Kurtulajt dhe personave të tjerë, të punësuar në SASPAC rezultojnë të jenë lëshuar fatuar fiktive për shërbime të pakryera.

“Siç rezulton nga hetimet, por edhe në komunikimet që kryhen ndërmjet, personave të ndryshëm dhe Ermal Kurtulaj, ata kërkojnë sigurimin e faturave me qëllim përfitimin e shumave nga këto subjekte. Bëhet fjalë për një event të datës 01.11.2023 ku Mira komunikon me B. Ziun së cilës i kërkon të lëshojë një faturë: “Nga personi jot fizik, me duhet komplet për çështje pune se s’po dimë se si do e rregullojmë nga që do paguajmë këtë eventin e vizibilitetit nga programi ynë i Kosoves. Më duhet një person që të më lëshojë nji faturë. Domethënë nji person që do na bëjë qeranë neve, na ka ca lekë borxh”. Këtë faturë për të cilën bën fjalë biseda, Ermali ia kërkon dhe një biznesi tjetër, por me sa duket ky i fundit nuk ja lëshon atë.”

Po ashtu dyshohet se Ermal Kurtulaj kërkonte mbifaturime për shërbime të cilat nuk ishin kryer. Në vendimin e gjykatës thuhet se Kurtulaj është filmuar duke marrë një zarf nga një person, që dyshohet të jenë para të faturave fiktive. SPAK e ka nisur hetimin për korrupsion, pastrim parash, dhe fshehje e pasurisë.

