E ftuar në emisionin e “Rudina” në Tv Klan pasditen e kësaj të shtune, në rubrikën e fjalimeve blogerja Eda Bano vendosi që me anë të historisë së saj të përcillte një mesazh.

Para pak kohësh ajo bëri një operacion në fyt, ku mjekët në Itali nuk i dhanë shpresë se mund të kishte më zë. E ashtu ndodhi, pas operacionit Eda Bano nuk kishte zë. Shumë njerëzve u vinte keq për gjendjen e saj, kishte shumë të tjerë që e vendosnin në siklet me shumë pyetje hera të tepërt, e herë të pamenduara mirë.

Por, Eda Bano nuk u dorëzua, besoi, luftoi dhe këmbënguli deri në fund me optimizëm se mund t’ia dilte. Dhe ja ku është, sot zëri i saj është më i fortë se kurrë, duke përcjellë mesazhe të vyera, dashuri dhe shpresë për të gjitha ata që ndoshta më shumë se kurrë kanë nevojë që t’i dëgjojnë.

“Çfarë do të thotë që të jesh optimist, të mos dorëzohesh, të mos e lëshosh veten, por gjithmonë të mendosh se ka dritë në fund të tunelit?! Gjyshi më ka treguar dikur, kur unë isha e vogël se optimizmi është sekreti i lumturisë dhe rinisë së përjetshme. Dashje, pa dashje, duke e besuar dhe duke e kultivuar bëhesh i tillë. E provova vetë këtë vit, ku pas një ndërhyrjeje që bëra në fyt në Itali, pas operimit më iku zëri. Ku më pas, pas një seancë rrezesh përsëri në spital mjeku më pyeti nëse kisha një pyetje: ‘Po’, i thashë menjëherë, ‘A do të më vijë zëri?’ dhe i mu përgjigj pa u hezituar fare ‘Jo nuk do të të vijë’. Gjithashtu ato ditë pata mesazhe nga shumë të njohur dhe të panjohur, më thoshin se si ka mundësi që ty të ka ndodhur kjo, sepse mua, apo gruas sime, apo një mikut tim e shumë të tjerë i ka ardhur dhe pse ti s’ke.

Shumë njerëz më shihnin me keqardhje, shumë të tjerë vijonin dhe më çekuilibronin humorin me pyetje. Më pyesnin për spitalin, për kirurgun, shpreheshin me dyshime. Mjekët në Itali më kontrolluan dhe njëri shumë serioz më tha ‘a e kupton situatën, duhet të punosh shumë, por të pakta janë gjasat’. Çfarë bëra unë?! Nuk e lëshova veten, nuk hezitova në asnjë çast së kërkuar të drejtat e mia, të barabarta me të tjerët. Të flisja, të referoja, të bisedoja, të kumtoja. Gjesh me veten tani kur e kujtoj, se si përgjigjesha ashtu me zërin time me “paterica” të isha aq e barabartë me të tjerët”, tregoi Eda Bano./tvklan.al