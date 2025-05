Është parandaluar përshkallëzimi i një konflikti në fshatin Kutalli në Berat. Policia ka vënë në pranga një 36 vjeçar, i cili ka dhunuar 2 dajat e tij duke dëmtuar me sëpatë edhe automjetin e njërit prej tyre.

Është proceduar penalisht edhe shoku i tij 26 vjeçar, i cili e ka ndihmuar në këtë sherr.

Pas kontrolleve të kryera, Policia i ka gjetur 36 vjeçarit edhe një sasi të vogël kokaine në makinë.

“Si rezultat i veprimeve të shpejta policore, u parandalua përshkallëzimi i këtij konflikti dhe u vu në pranga shtetasi V. P., 36 vjeç, banues në fshatin Kutalli. Për motive të dobëta, 36-vjeçari dyshohet se dhunoi 2 dajat e tij dhe dëmtoi automjetin e njërit prej tyre, me send të fortë (sëpatë). Nga kontrolli në automjetin e tij, u gjetën 64.3 gramë lëndë narkotike Kokainë që dyshohet se e posedonte me qëllim shitjen. Në vijim të veprimeve procedurale për rastin, nisi procedimi në gjendje të lirë për shtetasin K. Z., 26 vjeç, banues në Kuçovë, pasi dyshohet se ka bashkëpunuar me shokun e tij, shtetasin V. P., për dhunimin e 2 shtetasve. Materialet procedurale iu referuan Prokurorisë së Beratit, për veprime të mëtejshme”, thonë blutë për rastin.

