Berberi: Thumanë-Kashari pritet të përfundojë pranverën e vitit tjetër

Shpërndaje







19:47 16/03/2023

Drejtori i ARRSH-së Evis Berberi është ndalur the tek disa akse të tjera rrugore, punimet e të cilave janë në proces e sipër. Në një intervistë në studion e Klan News, ai u shpreh se pranverën e vitit tjetër pritet të përfundojë segmenti Thumanë-Kashar. Për akset e tjera, sipas tij punimet mund të nisin këtë vit, nëse kontraktorët bëjnë gati projektet.

“Jo brenda këtij viti, por në pranverën e vitin tjetër besoj përfundon Thumanë-Kashari. Për akset e tjera në varësi të projektimit mund të nisin punimet këtë vit, varet nga kontraktorët për të përgatitur projektet, sa më shpejt të miratohen aq më shpejt vihen në zbatim. Kostot e projekteve, kanë një vlerë të veçantë, do të respektohen afatet dhe normalisht jemi besimplotë që këto 4 segmente do hyjnë në punë dhe do kthehen të ardhurat e investimeve të bëra.”

Ai tha se të gjithë banorët e këtyre zonave që mendojnë se u është cenuar prona nga ndërtimet infrastrukturore, mund t’i drejtohen Gjykatës.

“Kashar-Lekaj është një gjurmë totalisht e re, që kalon në një terren kodrinor-fushor me toka djerrë, do ketë problematika midis ndërtimit infrastrukturor dhe disa personave që me të drejtë mendojnë se u është cenuar prona e tyre, por kjo gjë zgjidhet shpejt sepse mund t’u drejtohen Gjykatës. Aksi Milot-Thumanë duke qenë se ka shumë ndërtime, mund të ketë pak problematika. Aksi Thumanë-Kashar nuk ka probleme të këtij lloji”, përfundoi Berberi. /tvklan.al