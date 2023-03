Berisha: 14 Maji vendos fatin e demokracisë

20:05 14/03/2023

“Zgjedhjet më të rëndësishme për rrëzimin e Ramës”

Ndërkohë kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha vijon të prezantojë kandidatët për bashkitë. Këtë pasdite ishte në Vaun e Dejës ku tha se zgjedhjet e 14 majit janë më të rëndësishmet që me ardhjen e demokracisë.

“Këto zgjedhje, janë zgjedhjet më të rëndësishme që nga viti 1992. Në këto zgjedhje vendoset fati i demokracisë. Do pranojmë ne monizmin e Edi Ramës, pushtetin e tij absolut, nga këshilltarët, gjerë tek Kryeministri, Presidenti, gjykatat, policia etj me radhë? Apo si njerëz të besimit tek pluralizmi, tek demokracia, çfarëdo që jemi, demokratë, socialistë, pa parti, do votojmë për pluralizmin, do votojmë për demokracinë?”.

