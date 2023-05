Berisha: 547 mijë zgjedhës shëtitës në 14 Maj

20:52 31/05/2023

“Votuan 2 herë. 200 mijë të tjerëve iu ndryshua qendra e votimit”

Demokratët kanë identifikuar 547 mijë zgjedhës shëtitës, të cilët sipas tyre kanë votuar në dy ose më shumë qendra votimi në 14 maj. Nga selia blu, Sali Berisha tha se ky fenomen i evidentuar që në zgjedhjet e 2015-ës, u shumëfishua në këto vendore nga makineria elektorale e Edi Ramës.

“Në farsën e turpshme elektorale maj 2023 u përdorën gjerësisht fantazmat e zgjedhësve shëtitës, apo zgjedhës që votonin në dy apo ndofta dhe në tre qendra votimi dhe gjithçka do vërtetohet, ne do i shkojmë gjer në fund kësaj batërdie, kësaj farse të shëmtuar elektorale. Këta zgjedhës po identifikohen bashki më bashki. Këta zgjedhës do identifikohen qendër pas qendre. Ne kemi identifikuar se zgjedhës potencialisht shëtitës, janë në të gjithë vendin rreth 547 mijë vetë.”

Sipas tij pjesë e skemës për vjedhjen e zgjedhjeve ishte edhe ndryshimi i qendrave të votimit.

“Manovra me listat e zgjedhësve është bërë së pari me përjashtimin e mbi 180 mijë zgjedhësve nga votimi, duke ua ndryshuar nga qendrat e votimit nga Prrenjasi në Tiranë, nga Pogradeci në Lushnje, nga Tirana në Tropojë, e me radhë e me radhë, dhe kështu zinxhiri i tyre shkon deri në 200 mijë”.

Faktet dhe provat e dokumentuara nga Partia Demokratike, Berisha tha se do të jenë pjesë e një raporti, që do t’i vihet në dispozicion edhe partnerëve ndërkombëtarë.

