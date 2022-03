Berisha: 6 Marsi ka si mesazh bashkimin, anëtarësia është e gjitha me të

12:02 24/03/2022

Ish-Kryeministri Sali Berisha pari një deklaratë përpara parlamentit këtë të enjte. Gjatë fjalës së tij, Berisha tha se PD është e hapur dhe ka vullnetin e plotë për të diskutuar dhe debatuar me çdo anëtar të saj.

“Së pari, dua të garantoj demokratët në të gjitha nivelet, se PD është e hapur dhe vullnet të plotë për të diskutuar, debatuar me çdo anëtar të saj cilido qoftë ai. Jemi të hapur të bëjmë gjithçka për garantimin e votës së lirë dhe bashkimin rreth saj. Pra nëse nuk bëhet fjalë më për një kryesi pasi ajo është shkaktuar me vendimin e Kongresit historik të 11 Dhjetorit, kjo nuk do thotë se fjala e demokratëve cilido qoftë ai nuk dëgjohet dhe përfillet. Natyrisht fola për 11 Dhjetorin por sanksionimin më të plotë 11 Dhjetori e mori më datë 6 Mars. Në këtë kontekst, ajo çka dua të theksoj, se PD ka institucionin e saj tashmë operativ dhe të plotë dhe ky është grupi parlamentar. PD ka institucionet e saj të dalë nga Kuvendi i 11 Dhjetori, Komisioni i Rithemelimit. Unë gjykoj se debati brenda grupit të PD mund të zhvillohet, mund të diskutohet për çdo gjë që parlamentarët e gjykojnë të arsyeshme”.

“Sikundër ftoj miqtë e mi të mos harrojnë se bashizmi ishte doktrinë e dhunimit të statutit, institucioneve, parimeve të partisë. Ai u arkivua së bashku me dorëheqjen e Lulzim Bashës. Askush nuk mund të mendojë të paraqesë sikur ekzistojnë dy parti demokratike. Ekziston 1 dhe vetëm 1 PD. Unë po takoj dhe një proces i mrekullueshëm po ndodh në bazë. Po takoj njëri pas tjetri kryetarët që deri dje, madje dhe radhën e fundit kanë qenë në takimin që patën me Bashën, por që janë haptas të qartë, se bashkimi, se 6 Marsi ka vetëm një mesazh, bashkimin dhe se ia kanë thënë të qartë Bashës e anëtarësia dhe të gjithë janë me 6 Marsin. Në grupin parlamentar janë të gjithë anëtarët”./tvklan.al