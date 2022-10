Berisha: Administrata publike në shërbim të partisë

23:59 03/10/2022

“Rama përgjegjës për korrupsionin e përhapur”

Në një tryezë me të larguar nga administrata, kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha tha se ky është një rrezik kombëtar. Për Berishën, shërbimi ndaj ligjit është zëvendësuar me shërbimin ndaj partisë.

“Sot shërbimi ndaj ligjit dhe qytetarit është zëvendësuar totalisht me shërbimin ndaj partisë, klaneve të krimit, drogës, të korrupsionit. Sot vendin e ekspertit, e punonjësit të përkushtuar, zyrtarit shërbëtor të qytetarëve, masivisht e kanë zënë patronazhistët dhe kjo është një e vërtetë e pamohueshme”.

Berisha akuzoi Kryeministrin Rama për përhapjen e korrupsionit në të gjithë administratën.

“Edi Rama ka projektuar këto vite në shoqërinë shqiptare dhe në administratën e këtij shteti keqësinë shpirtërore që trashëgon nga etëri e vet”.

Për këtë arsye tha se beteja e Partisë Demokratike do të jetë shumëplanëshe.

“Është një betejë që do të zhvillohet me protestat më të fuqishme që ka njohur vendi, betejë e cila do të zhvillohet dhe duhet të zhvillohet me standardet më demokratike në primare dhe në përgatitjen e fushatës për zgjedhjet lokale”.

Berisha tha se me ardhjen në pushtet të Partisë Demokratike, administrata do të mbrohet me ligje të veçanta, ndërsa mësuesit do të marrin statusin e shërbimit civil.

