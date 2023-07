Berisha: Ahmetaj të tregojë kur Rama e imponoi të firmoste

19:08 10/07/2023

“Balla Ministër i Brendshëm, rendi në duart e bandave”

Me të njëjtën akuzë, atë për korrupsion për aferën e inceneratorëve, Sali Berisha shigjetoi jo vetëm ish-Ministrin e Financave Arben Ahmetaj, ndaj të cilit SPAK-u ka kërkuar arrestimin, por edhe Kryeministrin Rama.

“Nuk ka asnjë diskutim, përgjegjësitë e veta qoftë me veprimin apo mosveprimin. Uroj t’u thotë shqiptarëve që si ia imponoi Edi Rama, ku ishte kur Rama i shkoi me avion për t’i imponuar firmosjen. Në mënyrën më të padiskutueshme kreu i meduzës së kësaj afere është Edi Rama.”

Për Berishën, me inceneratorët vijohet të vidhet në disa mënyra.

“Erion Veliaj i ka dorëzuar kompanisë së tij që menaxhohet nga Bruno Preseci, 800 mijë euro. Pra, kompania e krimit vazhdon të thithë si lubi, paratë e taksapaguesve për llogari të Edi Ramës dhe Erion Veliajt.”

Emërimin e Taulant Ballës në postin e Ministrit të Brendshëm e sheh si dorëzim të rendit në duart e bandave, të cilat tha se janë të lidhura me të kreun e ri të përzgjedhur nga Edi Rama.

Berisha thotë se me ngjitjen e Taulant Ballës në karrigen e Ministrit të Brendshëm, Kryeministri po i garanton organizatat kriminale dhe lidhjet e tij me kartelet e Sinaloas së Shqipëria do jetë parajsa e trafiqeve dhe larjes së parave.

