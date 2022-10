Berisha: Akademia e Shkencave falsifikoi historinë. Skënder Gjinushi, matrapaz

15:39 10/10/2022

“Rama e Tahiri bënë krime kundër njerëzimit në Lazarat”

Deklaratat e Kryeministrit Rama për Akademinë e Shkencave, Sali Berisha i cilësoi në vazhdën e falsifikimit të turpshëm të historisë. Nga selia blu, vetëm pak metra larg sallës ku kreu i qeverisë kishte mbledhur akademikët, kryedemokrati tha se Akademia e Shkencave ishte institucion i diktaturës.

“Nga kjo akademi, që sot Rama i thur lavde, asaj dhe etërve të tij, u elaborua falsifikimet më monstruoze të historisë sonë kombëtare. Nga kjo akademi, u himnizuan anti-vlerat”.

Lum akuzash lëshoi edhe në adresë të kryetarit të Akademisë së Shkencave.

“Nëse më parë kishte në krye një historian të nderuar si Aleks Buda, sot ka një matrapaz, një ish-ministër të diktaturës, që uzurpoi postin e kreut të akademisë duke ia shitur partinë e tij Tom Doshit. Skënder Gjinushi, ish-kryetar i Partisë Socialdemokrate, i shiti partinë Edi Ramës për Tom Doshin në shkëmbim të kryetarit të Akademisë. Histori më të turpshme nuk ka në botë”.

Në konferencën e përjavshme për shtyp, Berisha u ndal edhe tek takimet që zhvilloi me banorët e Lazaratit, ku akuzoi për krime kundër njerëzimit kreun e qeverisë dhe ish-ministrin e Brendshëm Saimir Tahiri.

“Në Lazarat të gjitha të dhënat janë se Rama dhe Tahiri kryen krime kundër njerëzimit. I garantoj se shumë shpejt do organizojmë skuadra e grupe hetimi dhe Ramës i them se do marrë ndëshkimin e merituar për secilin prej tyre”.

Sipas Berishës, operacioni “Lazarati” në vitin 2014, në të cilin u arrestuan 18 shtetas për kultivim prodhim dhe shitje kanabisi, si dhe armëmbajtje pa leje ishte ndërhyrje e bandave kriminale me uniformë shtetërore.

