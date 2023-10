Berisha: Aksioni i opozitës nuk ndalet. Lëvizja e menduar si pengesë, vetëm do ta forcojë

22:14 21/10/2023

Arrestimi i dhëndrit Jamarbër Malltezi dhe akuzat e ngritura ndaj tij për privatizimin e kompleksit Partizani, Sali Berisha thotë se vijnë në një kohë kur opozita po bashkohet. Sipas tij, “kjo lëvizje e menduar si pengesë për betejën e opozitës vetëm do vijojë”.

“Si përfundim unë them se ndalimi i Malltezit vjen pikërisht kur opozita po bashkohej në Kuvend dhe kur aksioni i saj po i jepte përgjigjen e merituar mazhorancës së dalë nga gryka e armëve të bandës së Bajrëve dhe bandave të tjera të vendit. Mercenarët e SKAP-it të partisë, që përdoren si kamikazë politike kundër opozitës dhe nga ana tjetër si inceneratorë të provave ulëritëse të korrupsionit dhe inkriminimit të Ramës dhe pushtetarëve të tij, duhet ta kenë të qartë se keqpërdorimi dhe më pas flakja si limona të shtrydhur, nuk do i shpëtojë nga përballja me ligjin dhe drejtësia.

Sali Berisha nuk i është larguar asnjë beteje politike gjatë këtyre 32 viteve. Kjo sfidë vetëm ia rrit bindjen dhe motivimin për t’u përballur me regjimin e krimit dhe korrupsionit të Edi Ramës dhe larove të tij. Aksioni i opozitës së vërtetë nuk ndalet dhe kjo lëvizje e menduar si pengesë për të, vetëm do ta forcojë atë. Ne do vazhdojmë betejën.”, tha Berisha mes të tjerash në konferencën e jashtëzakonshme për shtyp./tvklan.al