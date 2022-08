Hetimi i Metës, Berisha: SPAK dhe SHISH, anekse të Ramës

19:00 25/08/2022

“Aksioni opozitar, deri në mosbindje civile”

Sali Berisha e sheh nisjen e hetimit të SPAK-ut ndaj Ilir Metës si dëshmi e kapjes së këtij organi, por dhe shumë institucioneve të tjera, nga Kryeministri Rama.

“Gjithçka është në kuadrin e shndrrimit të SPAK-ut, Shërbimit Informativ Kombëtar, atij Komisionit të Dosjeve në anekse të zyrës së Edi Ramës. Kjo është gjithçka zhvillohet në kuadrin e shtetit monist”.

Berisha siguron se duke nisur nga shtatori opozita e bashkuar përmes protestave që do të vijnë në forma të ndryshme, përfshirë dhe mos bindjen civile do ta rrëzojnë qeverinë Rama, edhe pse pohon se vetë demokratët do të rikthehen në pushtet vetëm përmes votës.

“Aksioni opozitar do të vazhdojë në të gjitha format e protestave përfshi edhe mosbindjen civile. Mosbindja civile nuk është e dhunshme, por edhe gudulisëse nuk është”.

Përpara takimit me një grup intelektualësh në Pogradec, kreu i PD komentoi dhe situatën e vështirë ekonomike që sipas tij po përjetojnë shqiptarët për shkak të keqqeverisjes.

