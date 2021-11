Berisha akuza Bashës: Ke dy dosje mbi kurriz. Mund të shkosh në SHBA, por…

17:40 19/11/2021

Sali Berisha hodhi akuza në drejtim të Lulzim Bashës këtë të premte nga Foltorja në Librazhd. Duke komentuar deklaratën e tij se kishte marrë ftesë për në SHBA, Berisha se shkon atje, por mbi kurriz mban dy dosje: Atë të Muzin dhe dosjen Toyota Jaris.

“Sot pas 2 muajsh kur shihni veprimet e peng kryetarit, një njëri i shkolluar në perëndim po që nuk njeh një ligj. Sot ai ka në dorë vetëm 1 ligj, statutin e partisë dhe në statutin e partisë ai thyen çdo nen, shkelmon çdo forum të PD. Për të këshilli kombëtar nuk ekziston, kuvendi ia partisë nuk ekziston. A kishte të drejtë Manjani, që ky kryeministër do ishte më i rrezikshëm që mund të instalohej në këtë post. Absolutisht.

Sot ai ka njoftuar se ka marrë një ftesë për në SHBA, unë do i them 2 fjalë: Lulzim në Shtëpinë e Bardhë shkoi dhe Saje Qorri (Saimir Tahiri), shkoi me dosjen Habilaj në kurriz. Ti shkon aty me dy dosje, po kaq të rënda. Me dosjen Muzin dhe dosjen Toyota Jaris. Këtë të dytën e ndan me Taulant Ballën.

3 vjet më parë u nis për në SHBA doli një grup demokratësh për ta pritur në aeroport, nuk shkoi. Pyetën çfarë ndodhi? Po të vinte do arrestohej, u thanë demokratëve. Dosja Muzin është një dosje përvëluese për peng Bashën. Edhe Saja shkoi me dosjen Habilaj po ja ku e ka në kurriz dhe kalon nga gjykata në gjykatë”./tvklan.al