Berisha akuza Ramës: Ndërhyri në fushatën elektorale të Turqisë

13:42 09/05/2023

Ish-Kryeministri Sali Berisha ka denoncuar deklaratën e Kryeministri Edi Rama që bëri thirrje publikisht për të mbështetur Erdogan në zgjedhjet e Turqisë që zhvillohen po në 14 Maj.

Në një deklaratë nga selia blu, Berisha dënoi këtë deklaratë të Ramës, duke thënë se ka ndërhyrë në fushatën elektorale të Turqisë.

DEKLARATA E SALI BERISHËS:

Jam sot këtu për të denoncuar publikisht ndërhyrjen skandaloze të Edi Ramës në fushatën elektorale të vendit mik, Turqisë.

Me një mesazh të gjatë, që synon t’i adresohet komuniteti të gjerë shqiptar në republikën e Turqisë, Edi Rama, një armik i vërtetë i votës së lirë, në shkelje flagrante të ligjeve të vendit dhe atyre ndërkombëtare, u kërkon shqiptarëve, qytetarëve turq, të votojnë me 14 maj për presidentin aktual në largim të Turqisë.

Me këtë rast, duket dënuar këtë ndërhyrje të pafalshme dhe të palejueshme të një njeriu që nuk respekton asnjë ligj dhe asnjë normë, kombëtare apo ndërkombëtare, u rikujtoj komunitetit shqiptar në Turqi, duke i shprehur atij nderimin më të madh, se njeriu që u bëri thirrje nga Tirana se për kë duhet të votojnë, është një armik i vërtetë i lirive të qytetarëve shqiptarë, i votës së tyre, i pasurive të shqiptarëve, i ligjeve të vendit.

Edi Rama, pasi ka përqendruar me metodat më mafioze, të gjitha pushtetet në duart e tij, ndërtoi në Shqipëri narko-shtetin e parë dhe të vetëm në Europë.

Ai dhe administrata e tij, kanë vjedhur dhe përvetësuar nga taksat e qytetarëve shqiptarë jo qindra, por miliarda euro. Kanë vjedhur dhe përvetësuar nga pasuria publike miliarda e miliarda euro.

Me këto mekanizma, me këtë vjedhje më e madhja në pesë shekujt e fundit në Shqipëri, Edi Rama ia doli të vendosë me shpejtësi tiraninë e varfërisë. 10 vite më parë, shqiptarët ishin qytetarët me rrogat më të larta në rajon, përfshi këtu edhe dy vende anëtare të BE, Bullgarinë dhe Rumaninë. Sot, qytetarët shqiptarë kanë rrogat më të ulëta në rajon, 30-40 përqind më të ulëta se vetë Kosova.

Tirania e varfërisë, tjetërsimi i pasurive publike, sundimi i mafies, pasiguria e madhe e qytetarëve ka bërë që shqiptarët, vëllezërit tuaj të gjakut në trojet shqiptare në Shqipëri, të braktisin këtë vend sa asnjë komb tjetër në gjendje lufte apo katastrofash në planetin tonë.

Në 8 vite, u larguan nga Shqipëria 35 përqind e popullatës së vendit, më shumë se u larguan nga Siria në luftë civile apo se ç’po largohen nga Ukraina pas agresionit barbar.

Lidhjet personale të Edi Ramës me presidentin Erdogan nuk janë në përputhje me standardet e lidhjeve tradicionale mes kombeve tona të lira dhe mike. Këto lidhje janë para së gjithash në funksion të pushtetit të njëri-tjetrit.

Sikundër theksoj për të gjithë ju që ndjeni sadopak krenari me origjinën tuaj shqiptare se neo-otomanizmi është doktrinë vasaliteti, larg së qenit një doktrinë kulturale dhe miqësore mes vendeve.

Për të gjitha këto, ju bëj thirrje të flakni me neveri, me përçmim thirrjen dhe mesazhin e Edi Ramës, e një njeriu që shkel çdo rregull, e një njeriu që nuk ka pikën e moralit t’u drejtohet ju se për kë duhet të votoni.

Në emër të PD dhe opozitës shqiptare, në respekt të plotë të ligjeve, të Shqipërisë dhe Turqisë, thirrja ime për çdo qytetar turk me origjinë shqiptare është të votojë për liritë e tij, të votojë për dinjitetin e tij, të votojë për një Turqi të ëndrrës së tij dhe të mos ndikohet nga asnjë thirrje e një njeriu që ka përqendruar çdo pushtet në duart e tij dhe e përdor atë kundër qytetarëve të vendit të tij për varfërimin dhe dëbimin e tyre nga Shqipëria. /tvklan.al