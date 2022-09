Berisha, akuza Ramës për ndërtimet në Tiranë

23:15 01/09/2022

“U bë batërdia pas ardhjes së tij në pushtet”

Në një takim me ekspertë dhe intelektualë për mënyrën si po zhvillohet Tirana, kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha bëri akuza të forta ndaj kryeministrit Rama. E akuzoi atë se ka shkatërruar trashëgiminë e saj historike dhe kulturore.

“Tirana njohu batërdinë me ardhjen e Edi Ramës në krye të Bashkisë. U mor me bojatisjen dhe është gjë normale, por në 11 vite nuk bëri planin e qytetit. Në 11 vite e kafshoi qytetin, siç deshi krejtësisht mbi parime korruptive. Bëri një gjë të mirë. Nga 26 monumente kulture të shpallura, janë zhdukur dhe kanë ngelur 2-3 dhe ato presin kohën për t’u rrafshuar”.

Edhe pse u shpreh pro ndërtimeve të kohës, kreu i opozitës tha se ato po bëhen pa asnjë lloj plani.

“Pa asnjëlloj respekti për kushtet urbanistike. Me kulla që ngulen ku të munden dhe si të munden, mjaftojnë të lahen tonelatat e eurove dhe drogës”.

Berisha tha se opozita nuk do lejojë projektin e ri të Teatrit Kombëtar.

“Ai nesër do të fillojë ndërtimin e Teatrit, por ne nuk do ta lejojmë. Teatrin do ta ndërtojmë siç ishte”.

Duke iu cituar tregues të ndërtimit, Berisha tha se Shqipëria e ka 2 herë më të lartë se çdo vend tjetër të Europës dhe 4 herë më të lartë se Suedia.

