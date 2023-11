Berisha, akuza Ramës për Eko Parkun

16:26 17/11/2023

“SPAK nuk heton, në aferë të lidhur njerëz pranë Ramës”

Me mosbesimin e plotë tek paanësia dhe profesionalizmi i Strukturës së Posaçme Anti-Korrupsion, Sali Berisha ka vendosur që ta kthejë sallën e konferencave në PD në sallë gjyqi, ku siç pohon, do të bëjë trasparencë për çdo aferë të qeverisë.

Sali Berisha: Se nuk ka SKAP. Se po të kishte organe drejtësie, nuk ka nevojë t’i bëjmë ne. Në mungesë tyre do bëjmë gjyqin publik. Prokurorin publik, avokatin publik, gjykatësin publik. Jo të shtetit. Këtë do ta konceptoni në këtë formë. Në mungesë të drejtësisë, se po të ishte drejtësia, nuk është e drejtë që të konsumojmë kohën me këto çështje. Në mungesë të drejtësisë, në emër të mbrojtjes të interesit publik, kjo sallë do t’i bëjë gjyqin publik Edi Ramës.

Dhe “seanca e parë” gjyqësore ishte për çështjen e “Eko Parkut” në Durrës, që sipas tij, është një projekt abuziv pas të cilit qëndron e bija e Linda Ramës dhe Klodian Zoto.

Sali Berisha: Për dijeninë tuaj, Klodian Zoto dhe thjeshtra, i vjedhin ëndrrën Edi Ramës dhe bëjnë një projekt për Eko Parkun e Porto Romanos, muaj përpara se të zgjohej Rama me sihariqin se në Porto Romano do ndërtojmë një Eko Park.

Berisha rendit të gjitha rastet flagrante që sipas tij kur SPAK-u ka heshtur për përfshirjen korruptive të shumë eksponentëve të Partisë Socialiste.

