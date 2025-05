Kreu i Partisë Demokratike, Sali Berisha, ka përmbyllur takimin e tij elektoral në qarkun e Korçës, nga ku dhe kërkoi votën e qytetarëve për zgjedhjet e 11 Majit, por gjithashtu shtroi dhe akuza ndaj kryeministrit Edi Rama.

Berisha u shpreh se qeverisja aktuale, e vetmja gjë që ka bërë për Korçën është aksi rrugor “Korçë-Ersekë”, por dhe ajo e ndërtuar gjysmë sipas kryedemokratit, e se shembet çdo muaj.

Ai vijoi duke thënë se problemet ekonomike kanë goditur këtë qark, duke sjellë falimentime.

“Çdo korçar i mençur dhe korçare që mbyll sytë dhe mendon këto 12 vite, do të gjejë se, Korça nga një vend shprese, nga një qyetet i mrekullueshëm, i famshëm për dhuntitë e veta, për kulturën, për atdhedashjen, për shpirtin punëtor, shpirtin krijues, për pastërtinë, për çdo gjë. Fermerët e Korçës, burra dhe gra ndër më eficientët, ndër më të zotët. Po kështu, të Devollit, Pogradecit, Ersekës. Në 12 vite, u larguan nga Korça, nga Erseka, Pogradeci, Devolli, ndofta si kurrë në historine e tyre. U larguan, jo se nuk donin Korçën, Pogradecin, Devollin apo Ersekën. Përkundrazi, me pasuritë e mëdha të këssaj treve, me liqej mahnitës, fantastikë, jo vetëm për Ballkanin, Europën. Me fermerët e saj ndër më të zotët që mund të ekzistojnë. Me intelektualët e saj të shquar. Me artistët, me këngëtarët, me shkrimtarët, me elitën e saj, Korça është vetëm për t’u admiruar.

Po ata, u larguan sepse, nga viti në vit rënia ekonomike u bë më e madhe. Sepse, nga viti në vit çmimet u rritën, sepse, nga viti në vit vendet e punës u mbyllën, sepse sofra nuk kishte më për aq sa ishin anëtarët e familjes. Nuk kishte të ndante më. Sepse, prodhimet mbeteshin në fushë, sepse, të sëmurët nuk kishin më ilaçe për t’u mjekuar. Qendrat shëndetësore u shkatërruan.

Çfarë ndodhi në Korçë 12 vite për qytetarët? Mendojeni pak. Ka bërë në 12 vite, gjysmën e rrugës Korçë-Ersekë, dhe ajo shembet çdo muaj. Çfarë ndodhi në Korçë? Rruga Qafë Plloç-Qukës ka 12 vite dhe nuk duket kurrkund. Çfarë ndodhi në Korçë? Shkollat u mbyllën njëra pas tjetrës, numri i studentëve ra frikshëm, ndërmarrjet falimentuan dhe fermat falimentuan”, tha Berisha.

/tvklan.al