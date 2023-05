Berisha: “Alibasha” dhe “Lulbrava” simbolet më të shëmtuara të politikanit në 32 vite, PD shpëtoi prej tyre

21:55 04/05/2023

Kryetari i Partisë Demokratike, Sali Berisha, Enkelejd Alibeajn dhe Lulzim Bashën i quan simbolet më të shëmtuara të politikanit në 32 vite në Shqipëri.

I ftuar në emisionin “Opinion” në Tv Klan, kryedemokrati Berisha thotë se sipas tij, Lulzim Bashën e ka marrë peng kryeministri Edi Rama me dosjen e larjes së parave, ndërsa për Enkelejd Alibeajn thotë se është marrë peng me dosjen e të vëllait të tij.

Blendi Fevziu: Ju do të merrni përgjegjësi për humbje?

Sali Berisha: Nuk mund t’i shmangem kurrë përgjegjësive. Paarqitja e kandidatëve të primareve është risia më absolute e këtyre zgjedhjeve, e them me bindjen më të thellë. Duhet të jemi realist, primaret e para mund të fillonin më në kohë, mund të jepej më shumë kohë, por nuk kishte asnjë prediksion për asnjë pjesëmarrës. Kanë marrë pjesë 200 kandidatë, janë seleksionuar. Në këto primare çdo kandidat ka marrë guximin për të dalë para qytetarëve.

Fatjona Mejdini: Alibeaj ju shtriu dorën dhe ju tha që hajde t’i zgjedhim, Ju patët një ofertë për t’i zgjedhur këta kandidatë dhe ju e refuzuat dhe sot jeni në aleancë me Metën?

Sali Berisha: Alibasha dhe Lulbrava u bënë me qëndrimet e tyre simbolet më të shëmtuara të politikanit në 32 vite. Mua nuk më dëmtuan ata, por u përpoqën. PD shpëtoi prej tyre. Enkelejd Alibeaj është një vegël e shëmtuar e Edi Ramës, i marrë peng kokë e këmbë për vëllanë e tij, një kriminel i rrezikshëm. Kam thënë peng Lul Bashën dhe Enkelejd Alibeajn. Të parin me dosjen e larjes së parave, 700 mijë Eurove që mund të hapet në çdo moment se aty ka bërë një hile Rama aty, njëri prokuror e ka firmosur e tjetri jo. Ky zotëria ka një kriminel të rrezikshëm që nuk e ka deklaruar dhe për të cilin nuk thotë se kush është dhe për të cilin Rama e tërheq. Janë jo një, por disa nga njerëzit të cilët për muaj të tërë nuk e mbështetën Sali Berishën, por e panë se primaret ishin procesi i lirisë, ata kandiduan dhe sot janë kandidatë për kryetar bashkie të PD dhe unë i mbështes me kënaqësi. Këta nuk i pranuan primaret. Donin të rrëzonin primaret që disa të jenë me primaret dhe të tjerë të jenë me sondazhet./tvklan.al