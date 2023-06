Berisha: Anulimi i mbledhjes së 2 qeverive, me urdhër nga Beogradi

16:10 14/06/2023

Ashtu siç e akuzoi se pas draftit të Edi Ramës për Asociacionin e komunave serbe në veri të Kosovës qëndron Presidenti serb Aleksandër Vuçiç, të njëjtën akuzë Sali Berisha ngriti ndaj kryeministrit edhe për anulimin e mbledhjes së përbashkët të dy qeverive në Gjakovë.

“Edi Rama anuloi me urdhër nga Beogradi, pjesëmarrjen në mbledhjen me qeverinë e Kosovës. PD dënon me forcën më të madhe ndërhyrjen brutale të Edi Ramës në punët e brendshme të Kosovës dhe aktin e tij hakmarrës dhe sherrndjellës mes dy vendeve fqinjë të një kombi, në një klimë të acaruar.

Edi Ramën e bëri përgjegjës për të keqen që tha se po i ndodh Kosovës, teksa autoritet e shtetit Kosovar i përgëzoi që refuzuan projektin e kryeministrit shqiptar.

“Rama është dëshmuar haptas një argat i zellshëm i Aleksandër Vuçiç. Ai ka promovuar si të vetat të gjitha projektet e Vuçiçit, duke filluar me projektin e ndarjes së Kosovës, duke vazhduar me projektin e Ballkanit të Hapur dhe duke vazhduar së fundmi me projektin e Asociacionit, me të cilin Vuçiç dhe Rama kërkojnë shpërbërjen dhe ndarjen e Kosovës”.

Pas kësaj lëvizje tha se sheh një hall të madh jo vetëm të Presidentit serb, por edhe vetë Edi Ramës. Ripërsërit se është në mbështetje të Asociacionit, por të bazuar mbi kornizën kushtetuese të shtetit të Kosovës. Sanksionet, i sheh si një akt i pajustifikuar me ligjin ndërkombëtar dhe moralin e vendeve të lira, pasi sipas tij, Kosova është një bastion i euroatlantizmit në rajon.

