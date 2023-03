Berisha: Artan Lame u shkarkua, nuk firmosi për Portin e Durrësit

19:33 13/03/2023

Kryetari i Partisë Demokratike, Sali Berisha prezantoi kandidatin për Bashkinë Belsh, në zgjedhjet e 14 Majit, Bedri Qypin. Nga ky qytet, Berisha nuk la pas akuzat për qeverinë. Ai u ndal tek largimi i Artan Lames nga drejtimi i Kadastrës. Sipas Berishës, Lame u shkarkua pasi nuk firmosi për Portin e Durrësit.

“Këta e kanë shndërruar Shqipërinë në një vend të pabesueshëm për shqiptarët. I kanë shndërruar pasuritë tona në një mallkim për qytetarët shqiptarë. E morët vesh, e shkarkoi Artan Lamen. Boll mëkate ka patur ai, por një gjë e bëri, nuk firmosi për Portin e Durrësit sepse është një vjedhje e tmerrshme. Sepse i jepet klanit të Ramës dhe Alabbari 820 mijë metër katrorë. Sepse i jepet porti mijëravjeçar për t’u bërë Rama sheik i Dubait, ndërkohë kur ajo është pasuria numër 1 e qytetarëve shqiptarë. Mund të listojmë gjatë shumë gjëra, por janë të gjitha të vërteta. Ka futur drejtësinë në thes, e ka shndërruar drejtësinë në seksion të PS-së me ndihmën e George Soros”, tha Berisha.

Berisha bëri thirrje që më 14 Maj të votohet ndryshimi.

“A mundet të ecim në këtë mënyrë, sy-mbylltas? Besoj se nga secili prej nesh një thirrje e brendshme duhet të na ftojë, të votojmë ndryshimin. Hidhni pak sytë, në 10 vite a dini ju ndonjë investitor të madh që të ketë ardhur në Shqipëri? As edhe 1 i vetëm. Asnjë. Ja ku e keni. U ndërtua TAP projekti më i madh energjetik i Europës. Ju duhet ta dini se TAP-i është një projekt aktualisht me rëndësi më të madhe strategjike për Europën. Këtu në Dumre, TAP ka depozitat më të mëdha të ardhshme të gazit në rajon. Më tutje keni Devollin, kaskadën. U ndërtua Banja, Moglica, por Banja është kompleks hidroenergjetik, është kompleks energjetik dhe vaditës. U ndërtua vetëm e vetëm që të jetë furnizuesi më madhor vaditës në Shqipëri. A kanë shpenzuar këta një qindarkë për këtë? As edhe një qindarkë të vetme”, u shpreh Berisha./tvklan.al