Berisha: Asnjë votë për kandidatët e PS dhe PD

19:40 19/02/2022

“Rama dhe Basha janë bashkë në afera korruptive”

Fushata e koalicionit “shtëpia e lirisë” u ndal në Durrës për prezantimin e kandidatit Ardian Muka në zgjedhjet e 6 Marsit. Nga Hamallaj, ish-kryeministri Sali Berisha kërkoi votat për kandidatin Ardian Muka, duke bërë një diferencim me kandidaten e PS.

“Përfaqësuesja e Edi Ramës, jo vetëm solli helmet këtu, plehrat i digjte natën si hije të zeza, ajo kandidate nuk vjen rastësisht, është kryeinspektorja e ndërtimeve të dëmtuara nga tërmeti i shtatorit 2019. Ato të dëmtuarat në 2019, morën shpirtrat e qytetarëve më vonë. Kjo u tregua e papërgjegjshme. Banorët të sistemoheshin, por u lanë aty që një tërmet tjetër t’u merrte jetën”.

Ndërsa në Manëz, iIsh-kryeministri u bëri thirrje qytetarëve të votojnë për koalicionin ‘Shtëpia e Lirisë’ dhe të mos ngatërrohen me logon e PD që sipas tij e ka konfiskuar Edi Rama.

“I bëj thirrje demokratëve dhe banorëve të Manzës, atyre që kanë votuar në zgjedhjet e 25 prillit për deputetë të PD-së që asnjë votë për Luan Hotin. Të krahasosh deputetin e PD-së me Luan monopolin është një gabim i rëndë s’kanë asgjë të përbashkët. Në qershor ai pret të firmosë sërish se i skadon afati, lëreni që të merret me bizneset e veta me qeverinë me Ramën, ata nuk qajnë hallin tuaj, ata kanë hallin e tyre. Dy fjalë për demokratët e Manzës, nëse Luan Hoti donte të ishte kandidati juaj dhe jo i Lul bravës, ai hynte në garë me primare, i nënshtrohej besimit dhe votës suaj. Ai nuk e bëri këtë pasi donte të ishte kandidat i Lulzim bravës, nuk keni asnjë detyrim ndaj tij dhe së dyti, koha tregon se brava është një peng i mjerë i Ramës.

Një mesash e dha edhe për kreun e Partisë Demokratike.

“Ju bëj thirrje asnjë votë për logon e konfiskuar të Partisë Demokratike se Edi Rama ia dha me polici. Çdo votë është e humbur për Partinë Demokratike. Çfarë lideri është Lulzim Brava. Çdo njeri të pyesësh të thotë është lider i dobët. 4 humbje njëra pas tjetrës. Ai bën pazare për veten e tij dhe jo për interesat tuaja. A mundet të votohet ky njeri që kalon nga humbje në humbje. Është mëkat t’u kërkosh të tjerëve votën. Votoni siç keni votuar më 25 Prill, për kandidatin e vërtetë të Partisë Demokratike atë të Shtëpisë së Lirisë”

Berisha tha se Basha dhe Rama janë bashkë në projektin e portit të ri të Durrësit për të cilin tha se është një tjetër aferë korruptive.

Tv Klan