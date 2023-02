Berisha: Ata që venë në dyshim sukseset e revolucionit paqësor demokratik, ose janë naivë, ose të etur për gjak

18:40 12/02/2023

Për Sali Berishën ata që venë në dyshim sukseset e revolucionit paqësor demokratik, ose janë naivë, ose të etur për gjak. Gjatë fjalës së mbajtur pasditen e kësaj të diele, Berisha tha se “me revolucion paqësor demokratik, jo në një ditë, as në 5, as në 10, as në një muaj, as në tre muaj, ne përmbysëm diktaturën komuniste në Shqipëri me votën e lirë”.

“Ne bëmë një gjë të jashtëzakonshme, treguam se këtu ka një popull që nuk pajtohet kurrë me aktet kriminale të Edi Ramës dhe është i vendosur të arkivojë në banesën e tradhtarëve, hajdutëve, këtë kriminel që firmos ‘bam, bam,bam, e fap, fap, fap’, për të mbushur xhepat dhe baulet e tij. Që rekruton kryezbuluesin e SHBA-së për të na luftuar ne, opozitën, sepse sipas tij, vendi nuk duhet të ketë opozitë. Ndaj dhe secili nga ata që mori pjesë në protestë ka kryer, i ka bërë një shërbim të madh jo vetëm PD-së, por Shqipërisë dhe kombit. Ne thamë dje, se protesta ishte sipari i një revolucioni paqësor, i revolucionit tonë, revolucion demokratik, paqësor. Ata të cilët para protestës u zhdukën si minjtë nga frika dhe tmerri, kur e panë që ne u shpërndamë të qetë, dhe panë njëri-tjetrin se nuk u ka ndodhur gjë, dolën nga ishin futur, dolën dhe filluan të thonë; ku është revolucioni, ja ku është qeveria. Menduan se, në këtë mënyrë do të zhvlerësonim protestën tonë, përkundrazi treguan vetëm frikën dhe tmerret e tyre që u kalli protesta. Treguan tronditjet e mëdha që kanë pësuar, por nuk cenuan aspak suksesin e jashtëzakonshëm të saj”.

“Një revolucion paqësor është revolucion paqësor. Ata të cilët shprehin dyshime dhe mos besim në revolucionet paqësore dhe demokratike, nëse e bëjnë nga padia u them të lexojnë. Me revolucion paqësor demokratik, jo në një ditë, as në 5, as në 10, as në një muaj, as në tre muaj, ne përmbysëm diktaturën komuniste në Shqipëri me votën e lirë. Me revolucion paqësor demokratik, Mahtma Gandi përmbysi sistemin kolonial në Indi. Me revolucion paqësor demokratik u përmbysën shumica e klikave komuniste në vendet ish komuniste, përveç se në Rumani. Ata që venë në dyshim sukseset e revolucionit paqësor demokratik, ose janë naivë, ose të etur për gjak. Ne nuk jemi as naivë, as të etur për gjak. Kemi bërë një revolucion ndaj regjimit më stalinist të Europës, kemi shmangur gjakderdhjen, kemi firmosur fitoren”

Berisha shtoi se një revolucion paqësor është një proces, një proces i qëndrueshëm mosbindje civile, që nuk ndodh në një ditë apo me një protestë. Kreu i PD komentoi po ashtu edhe turin që bëri dje në mbyllje të protestës, ndalesa e parë e të cilit ishte parlamenti: “Mesazhi ynë ishte Parlamenti. Ai është Parlamenti i krimit monstruoz kushtetues”, tha Berisha.

“Kemi nisur një revolucion ndaj regjimit më mafioz të Europës, do të shmangim gjakderdhjen, do të firmosim fitoren. Askush të mos dyshojë për këtë. Një revolucion paqësor nuk është çështje e një dite, një proteste, e disa protestave. Është një proces, është një proces i qëndrueshëm mosbindje civile. E thotë Mahatma Gandi; në një revolucion mosbindja civile është i shenjtë. Por duhet ta kuptojnë të gjithë këtë mision. Duhet t’i besojmë të gjithë këtij misioni. Dje unë, bashkë me ju unë bëra një tur në simbolikën e tij. Institucioni i parë ishte parlamenti. Parlamenti është sot, totalisht, vërbërisht vegël e një njeriu, Edi Ramës. Nga tempulli i demokracisë që duhet të jetë, nga institucioni ku opozita në emër të atyre që e kanë votuar, të 620 mijë shqiptarëve që e kanë votuar, duhet të paraqesë alternativën, por edhe të bëjë kontrollin e qeverisë. Këto të dy funksione Edi Rama i asgjëson, duke shkelur kushtetutën dhe ligjet. Ligjet që ne paraqesim për votim, nuk sillen në parlament për shqyrtim. Komisionet Hetimore bllokohen, nuk lejohet. Kurrë ndonjëherë, kurrë ua them unë, as në 1991, parlamenti nuk ka qenë në këtë gjendje. Ndaj dhe mesazhi ynë ishte, parlamenti. Ai është parlamenti i krimit monstruoz kushtetues./tvklan.al