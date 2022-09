Berisha: Azem Hajdari, vend të përjetshëm në historinë e lirisë së shqiptarëve

20:54 12/09/2022

Në 24-vjetorin e vdekjes së Azem Hajdarit, ish-kryeministri Sali Berisha ka vlerësuar një nga figurat më të rëndësishme të PD.

Në një bashkëbisedim për figurën dhe misionin e Azem Hajdarit, Berisha u shpreh para të ftuarve se ish-deputeti i PD ka luajtur një rol kyç në sigurimin e lirisë kombëtare.

“Azemi pati një jetë të shkurtër në politikë, por në historinë e lirisë së shqiptarëve, duhet të ju them unë këtu, se ai ka vend të përjetshëm dhe nuk di ndonjë tjetër si individë që mund të ketë bërë më shumë se ai personalisht për lirinë. Për ne shqiptarët pushtimi më i egër ka qenë diktatura staliniste e Enver Hoxhës. Sigurisht, liria kombëtare është liri kombëtare, por në rrafshin njerëzor shqiptarët nuk kanë patur kurrë një pushim barbar dhe të egër siç ka qenë diktatura staliniste e Enver Hoxhës”, tha Berisha.

Kreu i Partisë Demokratike u shpreh se Hajdari është i pavdekshëm për shkak të veprave të tij, ndërsa solli dhe një herë në vëmendje përgatitjen e studentëve për rrëzimin e regjimit komunist të Enver Hoxhës.

“Ky takim të zgjon mendime të ndryshme. Por ndonëse kjo është dita e pushkatimit të Azem Hajdarit, në mënyrë të vetëvetijshme, kjo është dita dhe çdo ditë që ne mendojmë atë, është vepra e tij. Azem Hajdari jeton dhe është i pavdekshëm në veprën e tij. Për të qenë realist asgjë nuk do ti përshtatej më shumë këtij takimi se sa ‘Dhjetori në rrezik, ’90 në rrezik’. Dhe në rrezik shumë të madh. A shërben sot kujtimi i veprës së Azem Hajdarit? Mendoj se frymëzon sot më shumë se kurrë. Unë do të ju përshkruaj, jo për të bërë histori, por 2-3 momente të atyre ditëve që ndanë historinë, epokat dhe hodhën themelet e ndarjes së sistemeve. Çfarë ishin ato dy ditë të para? Azem Hajdari dhe një grup disa qindra studentë u treguan të pamposhtur. I ftoi Ramiz Alia në darkë, doli në 1 të natës, u nxori ministrin dhe sampistat dhe i dërrmoi me shkopinj dhe mjete të tjera. Ata ishin të pamposhtur sepse të nesërmen dolën në demonstratën e parë antikomuniste në rrugët e Tiranës. Në kuptimin e sloganeve dhe organizimit. Në 8 të mëngjesit kanë dalë dhe kanë zënë rrugën e Elbasanit. Aty kam qenë dëshmitar, u sulëm me një barbari dhe tërbim për ti bërë copa. U shpërndan, erdha këtu, diku tek ato ndërtesat e para dhe gjeta Azemin me një grup studentësh. Jo që nuk i gjeta të frikësuar, por përkundrazi të vendosur për shkuar drejt sheshit. Pra çfarë ishte Azem Hajdari dhe bashkëpunëtorët e tij? Ishte një guximtar i jashtëzakonshëm dhe këta ishin të pamposhtur. Azem Hajdari u bë lider në një mënyrë unike, epike. Mund ti themi ç’të duam”, shtoi ai./tvklan.al