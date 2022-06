Berisha: Ballkani i Hapur asgjëson Kosovën

15:42 21/06/2022

“Rama është kthyer në avokat të Vuçiç”

Kryetari i Partisë Demokatike Sali Berisha është i bindur se shqiptarët janë në rrezik ekzistencial për shkak të projektit Ballkani i Hapur. Nga promovimi i librit “Kurrë mos harro” me bashkëautorësi të Agim Aliçkajt dhe Nusret Pllanës, Berisha foli për atë që e quan qëllimin e vërtetë të kësaj nisme rajonale.

“Ballkani i Hapur është asgjësimi i shtetit të Kosovës. A nuk erdhi Vuçiç në Kosovë dhe deklaroi se Serbia do të bëhej më e madhe? Nga do të bëhej? Nga Kosova. De fakto eshte një projekt anti-europian. De fakto është një projekt pro-rus. Është një projekt i vendosjes së hegjemonisë serbe në rajon”.

Kryeministrin Rama e akuzon se është kthyer në avokatin e Presidentit serb në arenën ndërkombëtare.

“Tirana zyrtare sot është një Beograd i vogël. Në vend që Shqipëria të përdorë të gjithë forcën diplomatike të saj për ta dërguar në Hagë Vuçiçin, shndërrohet në avokat të tij në çdo takim, përfshi samitin e NATO-s”.

Kryedemokrati iu bën thirrje shqiptarëve të mos i nënshtrohen bashkëpunimit Tirana – Beograd që sipas tij mohon luftën e Kosovës.

“Ne duhet të zgjidhim problemet tona se me klika në pushtet si Rama dhe vasalë të Beogradit, shqiptarët do ti kenë kohërat shumë të vështira. Jam optimist se edhe ky agression i pashpallur serb ndaj shqiptarëve do të dështojë”.

Më herët kryedemokrati ka dënuar rrezimin në votim të rezolutës për krimet serbe gjatë luftës në Kosovë nga Parlamenti shqiptar.

