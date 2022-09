Berisha: Ballkani i Hapur, nismë anti-shqiptare

15:39 02/09/2022

“Rama u soll si vasal i Aleksandër Vuçiç”

Vlerësimin kundër nismës “Ballkani i Hapur” kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha e ka ritheksuar sërish në takimin e përhershëm të së premtes me gazetarët. Duke komentuar trokitjen e gotave mes dy kryeministrave në panairin e verës në Beograd, Berisha u ndal tek Ballkani i Hapur, që sipas tij është nismë anti-shqiptare.

“Nëse sheh protokollet, ai është trajtuar si vasal. Të themi atë që është. Kjo nuk duhet të bëjë përshtypje, se ai është vasal. Vuçiç nuk ka nevojë ta shprehte këtë. Por ajo që dua të them, Ballkani i Hapur është në çdo aspekt, një nismë antishqiptare. Aleksandër Vuçiç, një serbomadh sa Millosheviçi, sa Xhorxheviçi, po e përdor Ballkanin e Hapur në çdo aspekt. Po e përdor për t’iu kundërvu Nismës së Berlinit, për të vendosur hegjemoninë serbe në Ballkan dhe influencën ruse. Po e përdor për të shkatërruar prodhimin në Shqipëri dhe Maqedoni, pasi asnjë rregull nuk është përcaktuar në tregun e lirë. Po e përdor për të dejonizuar politikisht Prishtinën, por kjo i dështoi. I dështoi sepse Perëndimi e ka të qartë se kufiri i tij në Ballkan është kufiri me Kosovën. E përdor në rrafshin psikologjik me doktrinën e vjetër se kemi të bëjmë me dy shqiptarë, shqiptarci dhe albanci, këta të fundit janë të mirë dhe në Shqipëri, kure shqiptarci janë të këqinj dhe janë në Kosovë. Kjo është përdorur me dekada nga Beogradi. Rama është bërë argument kryesor i kësaj dogme”.

Berisha nuk i ndali akuzat kundrejt Kryeministrit të vendit sa i takon projektit të Portit të Durrësit. Ai u shpreh se Edi Rama po ndërton Dubain e tij, me grupe të rrezikshme anti-shqiptare dhe anti-europiane. Ndërsa theksoi se nuk do të njohë asnjë vendim për Portin e Durrësit.

Opozita nuk ka ende një datë për protestat e paralajmëruar për rrëzimin e qeverise, por Partia Demokratike bën me dije se nuk do të jetë e vetme.

“Jam takuar me zotin Meta. Nuk kemi fiksuar datë për protestë. Kemi rënë dakord për një aksion të fuqishëm opozitar për përballje me këtë regjim, që po shtrëngon çdo ditë e më shumë monizmin e tij në vend, vjedhjet dhe plaçkitjet e qytetarëve shqiptarë dhe sundimin e krimit”.

Kryedemokrati vlerëson se forca të cilën po drejton tashmë ka një shpejtësi lëvizjeje të pandalshme. Në përgjigje të interesit të gazetarëve për përfshirjen në lista të emrave të tjerë që dikur ishin mbështetës të ish-kryetarit Basha, Berisha la të kuptohen se Partia Demokratike është e hapur dhe vlerëson çdo eksponent të saj.

