Berisha: Ballkani i Hapur shkatërrim i Shqipërisë, Kosova po ndihet larg me Tiranën

19:30 19/05/2022

Në kuadër të zgjedhjeve për kreun e Partisë Demokratike, ish-kryeministri i vendit Sali Berisha ka zhvilluar takim me demokratët e Korçës.

Gjatë fjalës së tij, Berisha është shprehur se nisma “Ballkani i Hapur” është shkatërrim jo vetëm i Korçës, por edhe i të gjithë Shqipërisë.

Sali Berisha: Çfarë është Ballkani i Hapur? Është absolutisht shkatërrimi i Korçës dhe i Shqipërisë. Pse? Sepse zotëria e tij na thotë t’i hapim kufijtë dhe të vërshojnë prodhimet serbe në radhë të parë pa tarifa, pa asgjë. Një vend i cili ka fusha të mëdha, një vend i cili në Ballkan është prodhues kryesor i një seri prodhimesh bujqësore që ka subvencionuar në cdo hektar, në çdo dynym, në çdo metër, në çdo njësi prodhimi më shumë se çdo tjetër në Ballkan dhe tani i themi ne fermerit në Ballkan se ti do të matësh me fermerin e Shumadisë. Nuk është e vërtetë se BE është ky. BE është me kuota.

Ndër të tjera, ish-Kryeministri ka thënë se kryeministri Rama po ndihet afër me Beogradin, ndërsa Kosova larg me Tiranën.

Sali Berisha: Aspekti politik është më tragjik akoma me të cilin ka rrethuar Kosovën me armiqësi. Në vend se të ndihemi 2 herë më të fuqishëm se jemi të lirë, tani ky ndihet afër me Beogradin, Kosova larg me Tiranën. E rëndësishme është të realizojmë se ky është një mision jetik për qenien tonë dhe të ardhmen e fëmijëve tanë. Nëse vazhdojmë këtë mision, i japim Shqipërisë drejtimin e duhur./tvklan.al