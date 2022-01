Berisha: Basha është i lidhur me Ramën në aferën e biznesit në portin e Durrësit

15:02 06/01/2022

Ish-Kryeministri Sali Berisha ka hedhur sot akuza kundër Lulzim Bashës, duke thënë se është i lidhur me një aferë biznesi në portin e Durrësit.

Berisha po ashtu nuk harroi dhe akuzat e bëra më herët, duke thënë se Basha është peng i Ramës për dosjen “Yaris” dhe Muzin”.

“Është i lidhur në afër biznesi në portin e DUrrësit me vetë Edi Ramën. Nuk kemi të bëjmë me një njeri me çrregullime të shëndetit mendor, por kemi të bëjmë me një njeri që nuk njeh asnjë normë asnjë moral.

Data tetë është një datë historike, jo vetëm për PD-në por për të gjithë Shqipërinë. Për herë të parë në historinë e këtij kombi vendimin suprem të referendumit dhe anëtarësie e zbaton e në një protestë festive paqësore, vetë anëtarësia e PD”, tha Berisha./tvklan.al