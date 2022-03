Berisha: Basha është i shkarkuar, dorëheqja e panevojshme

00:05 23/03/2022

“Fletushka e Alibeajt e trajton si plaçkë tregu”

Për ish-kryeministrin Sali Berisha, dorëheqja e Lulzim Bashës nuk ka asnjë vlerë statutore pasi ai ishte i shkarkuar. Duke folur pas mbledhjes së Komisionit të Rithemelimit, lideri historik i demokratëve tha se rruga e vetme për bashkimin e demokratëve është vota e lirë, duke refuzuar kështu çdo zgjidhje tjetër të propozuar nga pala tjetër.

Sali Berisha:Pjesa në fillim, Lulzim Basha është i shkarkuar. Ne jemi të vendosur për të punuar për bashkimin e PD me të gjithë ata që besojnë se vota e lirë do bashkojë demokratët. Mund t’ju them që ka një mirëkuptim të gjerë në këtë drejtim.

Ai i ktheu përgjigje edhe kryetarit të komanduar të Partisë Demokratike, enkelejd alibeaj, i cili duke folur në emër të grupi parlamentar bëri thirrje që Berisha të tërhiqej.

Sali Berisha:Sa i përket fletushkës që lexoi zoti Alibeaj mund të them vetëm se në atë fletushkë Lulzim Bashën e shndërronte në plaçkë tregu por kjo nuk është normale.

Pyetjes nëse do të kthehet në selinë blu tashmë që Basha është dorëhequr, Sali Berisha nuk e përjashtoi por tha se vendimet do të merren hap pas hapi.

Sali Berisha: Selia e është e PD. Jemi në proces e sipër për të gjitha vendimet që do merren dhe PD do bashkohet dhe do shndërrohet në një forcë politike

Ish-kryeministri Berisha bëri të ditur gjithashtu se po punohet për normalizimin e jetës së grupit parlamentar, ndërsa tha se të gjithë deputetët janë të thirrur të kenë parasysh realitetin e ri që është krijuar në Partinë Demokratike.

