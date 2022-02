Berisha: Basha mund të jetë çdo gjë, por jo opozitar

18:18 26/02/2022

Në një takim me gratë e Shkodrës, ish-Kryeministri i vendit, Sali Berisha iu ka bërë thirrje të gjithëve që të votojnë koalicionin “Shtëpia e Lirisë” me kandidat Bardh Spahinë pasi sipas tij është opozita e vërtetë.

Sali Berisha: Më 6 Mars për të votuar Bardh Spahinë. Regjimi nuk njeh asnjë normë. Në këtë garë kemi një kandidat që e keni zgjedhur me votën tuaj. Nga ana tjetër kemi një kandidat e gjysmë sepse Edi Rama ka marrë logon tonë me policë dhe gjykatës dhe ia ka dhënë një njeriu që është peng, i cili ka faktuar se çdo gjë mund të jetë, por jo opozitar. Ky pushtet sulmoi pluralizmin. Ky është Edi Rama. Merr peng me afera kreun e opozitës dhe sot ai rrëmben logon dhe emëron një kandidat vetëm e vetëm për të dëmtuar opozitën e vërtetë. Ne u ngritëm përsëri si një opozitë e vërtetë, më të sigurtë se kurrë më parë. Thirrja ime: Këtë javë që kemi, do të bëni çdo përpjekje para së gjithash me ato të cilat janë demokratë, kanë qëndruar në opozitë, ata duhet të bashkohen me ne dhe të votojnë opozitën e vërtetë dhe jo të votojnë kandidatin e 3, i cili duhet të tërhiqet dhe të bashkohet me të parin sepse i pari është opozitë e vërtetë. Askush nuk mund të jetë më eficent dhe më të çmuar se ju gratë dhe vajzat në këtë betejë. Edi Rama, si në çdo gjë tjetër punon me dy standarde. Në fasadë ai cakton 12-15 ministra. Jam njëri nga ata që e kam përgëzuar për emërtimin e ministrave. Në politikën shqiptare nuk ka pasur një mizogen si Rama, i ka vetëm fasadë. Ai në mbledhje me to ua nxin jetën dhe ata në vend që të mbrojnë interesat, përpiqen të imitojnë dhe të mos sjellin asgjë femërore në qeverisje sepse e dinë që janë fasadë. /tvklan.al