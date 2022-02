Berisha: Basha në koalicion të pashpallur me PS

19:44 14/02/2022

“Koalicioni me LSI e bëri kryetar bashkie në Tiranë”

Demokratët e Lushnjes i ftoi që në 6 Mars të ndëshkojnë me votë Lulzim Bashën, ndaj të cilit tha se kanë nisur dy hetime ndërkombëtare.

“Asgjë nuk i lidh demokratët e Lushnjes me një njeri që është në dy hetime të forta ndërkombëtare për lidhjen me krimin. Unë e kam mbështetur sa askush tjetër. E kam mbështetur edhe me bindjen dhe kënaqësinë se përfaqëson një gjeneratë të re, por ai rastisi, siç thotë populli, arrë me vrimë, i prishur”, tha Berisha.

Berisha kërkoi që të sqarohen demokratët, duke i ftuar të votojnë vetëm për kandidatët e koalicionit opozitar ‘Shtëpia e Lirisë’.

“Vota për të ardhmen, vota për ndryshimin, është vota tek Shtëpia e Lirisë. Është vota për Elton Banon. Çdo votë tjetër në logon e rrëmbyer është votë e humbur. Bëni gjithçka që të bashkohemi të gjithë si demokratë”.

Me Lulzim Bashën u mor gjatë edhe gjatë takimit që zhvilloi me të rinjtë e Forumit Rinor Demokrat të Lushnjes.

“Nuk bën fushatë se e di që është aq i nxirë dhe i diskretituar, saqë në qoftë se identifikohet kandidati i tij me të, ai merr fund dhe nuk votohet”.

Përgjigje i dha edhe akuzave që vijnë nga selia blu, se kandidatët e koalicionit “Shtëpia e Lirisë” përfaqësojnë Ilir Metën.

“Dhe këtë Vetting e votoi dy ditë përpara në një kohë që bërtet, kujton se të tjerët e besojnë, se Berisha po ndihmon Ramën. “Lulzim Brava” në fakt është në koalicion të pashpallur, dhe herë të shpallur me PS-në, me Edi Ramën”, tha Berisha.

Lulzim Basha thotë se votat për koalicionin janë vota për Edi Ramën, por Berisha e akuzoi se është në bashkëqeverisje me socialistët, duke i kujtuar votën “pro” vetingut në parlament.

“Pretendimet dhe sulmet për koalicion janë një amoralitet i vërtetë i tyre. Nëse ka një njeri në Shqipëri që ka përfituar personalisht nga koalicioni me LSI-në është “Lulzim Brava”. Nga ai koalicion u bë kryetar i Bashkisë së Tiranës”.

Më herët gjatë paradites ish-Kryeministri Sali Berisha u takua edhe me strukturat e Partisë Demokratike në Sukth ku diskutoi lidhur me strategjinë për të siguruar më shumë vota për kandidatin e bashkisë së Durrësit Ardian Muka, i cili garon në zgjedhjet e 6 Marsit nën siglën e koalicionit “Shtëpia e Lirisë”.

Tv Klan