Berisha: Basha nuk shkoi 3 vjet më parë në SHBA se do arrestohej

17:56 19/11/2021

Nga Foltorja në qytetin e Librazhdit, Sali Berisha zbuloi se 3 vjet më parë Lulzim Basha nuk shkoi në një vizitë të planifikuar në SHBA, pasi sipas tij nëse do shkonte do të arrestohej. Këto deklarata, Berisha i bëri teksa e akuzoi Bashën se mban pas krahëve dy dosje kriminale.

“Sot ai ka njoftuar se ka marrë një ftesë për në SHBA, unë do i them 2 fjalë: Lulzim në Shtëpinë e Bardhë shkoi dhe Saje Qorri (Saimir Tahiri), shkoi me dosjen Habilaj në kurriz. Ti shkon aty me dy dosje, po kaq të rënda. Me dosjen Muzin dhe dosjen Toyota Jaris. Këtë të dytën e ndan me Taulant Ballën. 3 vjet më parë u nis për në SHBA doli një grup demokratësh për ta pritur në aeroport, nuk shkoi. Pyetën çfarë ndodhi? Po të vinte do arrestohej, u thanë demokratëve. Dosja Muzin është një dosje përvëluese për peng Bashën. Edhe Saja shkoi me dosjen Habilaj po ja ku e ka në kurriz dhe kalon nga gjykata në gjykatë”, tha mes tw tjerash Berisha./tvklan.al