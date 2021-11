Berisha: Basha, peng i Ramës me dosjen “Toyota Yaris”

20:07 23/11/2021

“Të sqarojë a ndau para me Taulant Ballën”

Nga “Foltorja” me demokratët e Burrelit, ish-kryeministri Sali Berisha i kërkoi Lulzim Bashës të japë dorëheqjen, pasi sipas tij është i përfshirë në dosjen e “Toyota Yarisit”. Berisha tha se Basha po mbahet peng nga kryeministri Rama me këtë aferë, ndaj e ftoi të sqarojë demokratët nëse ka ndarë para me kreun e grupit parlamentar të socialistëve, Taulant Balla.

“Është e vërtetë që Edi Rama të ka përmend ty Toyota Yaris-in në Parlament, por është e vërtetë që ai e mban peng me Toyota Yaris-in Bashën, ndaj peng Basha dil e sqaro aferën e Toyota Yaris-it, ndave apo nuk ndave para me Taulant Ballën në atë aferë”.

Akuzat ndaj Bashës i vijoi edhe më tej.

“De fakto u shndërrua në një aleat të narkoshtetit”.

Kuvendi i 11 Dhjetorit tha se do të jetë dita e përgjigjes që demokratët do t’i japin jo vetëm Lulzim Bashës, pro edhe Edi Ramës.

“Edi Rama merr më 11 Dhjetor përgjigjen më të hidhur që ka marrë kush në këto 30 vite”.

Thirrjen për dorëheqje ia kërkoi sërish kupolës drejtuese të Partisë Demokratike dhe anëtarësinë që sipas tij janë të emëruar të kryetarit në shkelje të statutit.

Ndërsa anëtarësinë e ftoi të grisë formularët e shpërndarë nga Partia Demokratike për thirrjen e Kuvendit Kombëtar në 18 Dhjetor.

Ish-kryeministri Berisha tha se 11 Dhjetori është fillimi i marshimit të revolucionit demokratike dhe se askush nuk mund t’i ndalë demokratët nga rruga e nisur për votën e lirë.

