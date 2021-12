Berisha: Basha u futi thikën demokratëve… I hyri në qejf qeverisja

22:28 16/12/2021

I ftuar në “Opinion”, ish-kryeministri i vendit, Z. Sali Berisha është kthyer pas në kohë duke treguar se Bashës nuk i ka dhënë asnjë mbështetje në fushatën elektorale të vitit 2017 pasi sipas tij, Basha u futi “thikën” demokratëve.

Sali Berisha: Asnjë mbështetje në fushatën elektorale të vitit 2017 nuk i kam dhënë, pse nuk i dhashë?! Nuk i dhashë sepse u futi thikën zgjedhësve të Partisë Demokratike. Një javë bëri fushatë dhe nuk i kam dhënë fare mbështetje, përkundrazi i kam thënë se ti firmose humbjen sepse ne u ngritëm, ne ishim tek 32 për qind, u ngritëm tek 37.6 për qind edhe po ecnim. Ishim mjaft ngushtë me rezultatin. Edi Rama e pa dhe i thotë: Ky është çun i mirë thotë, unë me të thotë do të bëj koalicion, do të qeverisim dhe këtij i hyri në qejf qeverisja./tvklan.al