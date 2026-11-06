Me të njëjtin skenar demokratët do të marshojnë në mbështetje të protestës së studentëve mesditën e të shtunës poshtë zyrës së Edi Ramës për të kërkuar dorëheqjen e kreut të qeverisë.
Por triumfi i asaj që e cilëson betejë me të keqen thotë se kërkon edhe sakrifica, ndaj dhe dorën e bashkëpunimit e shtriu edhe për krerët e partive opozitare që prej javësh i ka etiketuar si puthadorë të Kryeministrit.
Kusht “sine qua non” sheh rrëzimin e qeverisë për zhvillimin e zgjedhjeve të lira e të ndershme dhe shtrimin e pyetjes mbi pasardhësin e mundshëm pas largimit të Edi Ramës e lexon si një formë skllavërie politike.
/tvklan.al