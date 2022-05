Mirënjohje dhe një betim, Berisha pas fitores: Besimi juaj detyrim i madh!

23:16 22/05/2022

Sali Berisha mbajti një fjalë, pas rezultatit paraprak që e nxjerr atë fitues në garën për kryetar të PD, me mbi 93 përqind të votave. Teksa e cilësoi këtë proces “mrekullia e vërtetë shqiptare e Shqipërisë në shekullin e 21”, Berisha tha se ky besim i jashtëzakonshëm i demokratëve është një detyrim i madh për të.

“U krye! U krye, jo zgjedhja e Sali Berishës, por mrekullia e vërtetë shqiptare e Shqipërisë në shekullin të 21. Nuk kam ndonjë fjalim të gjatë sot, por kam një përulje të madhe, dhe një mirënjohje të pakufishme për të gjithë ata burra dhe gra, djem e vajza që në një hark kohor ngadhënjyen si njerëz të lirë në një proces që do të regjistrohet në historinë e lirisë së shqiptarëve si mrekullia e vërtetë e shekullit të 21-të. 31 vite më parë, një mik i madh i kombit tonë në vizitën e tij historike, James Baker, do t’u thoshte shqiptarëve se ju do jeni të lirë të zgjidhni udhëheqësit tuaj. Dëshmitar i pengesave të jashtëzakonshme, por anëtarët dhe anëtaret e PD, njerëz të idealeve më të larta, më fisnike, njerëz të lirë, bënë historinë në një proces të mrekullueshëm. Ndaj dhe mirënjohja shkon drejt të gjithë atyre. Kam një mirënjohje të pakufishme për të gjithë ata anëtarë që sot këtë ditë të 22 majit lanë të gjitha obligimet dhe votuan për të zgjedhur si qytetarë të lirë kryetarin e Partisë Demokratike. Ky besim i jashtëzakonshëm i tyre është për mua detyrim i madh, detyrim shumë i madh, por unë kam bindjen se së bashku me ju, ne do t’ia dalim, ne jemi në mision, ne jemi burra dhe gra, djem dhe vajza, që kemi për pasion lirinë, që kemi për mision proceset që njohin PD t’i njohë shoqëria shqiptare dhe të shpëtojmë Shqipërinë nga një regjim që kurrë nuk e meriton.”

Mirënjohje shprehu në veçanti për të rinjtë dhe tha se betimi i tij para tyre dhe para shqiptarëve ishte se do bëjë gjithçka që ëndrrat e tyre më të bukura të bëhen realitet në këtë vend.

“Në mënyrë të veçantë mirënjohja ime shkon për të rinjtë shqiptarë. Duhet ta pranoj se ishin ata promotorët kryesor të kësaj lëvizje. Ndaj dhe betimi im para tyre dhe mbarë shqiptarëve: Do të bëj gjithçka që ëndrrat e tyre më të bukura të bëhen realitet në këtë vend. Ai që realizon ëndrrat e tij ai është pafundësisht i detyruar të bëjë gjithçka për të realizuar ëndrrat e bukura të të tjerëve. Më pak se një vit më parë, në 13 qershor në këtë sallë, diku aty në qoshe, gazetarët pasi votova më pyetën: Çfarë mendon për rikthimin tënd dhe a parashikon Berisha ndonjëherë të rikthehet në krye të PD-së? – Përgjigjja ime ishte kjo: “Never say never”! Ndaj dhe unë do t’i them sonte çdo të riu dhe të reje shqiptare, çdo demokrati dhe demokrateje shqiptare, “Never say never”, ne do të fitojmë. Faleminderit shumë të gjithë komisionerëve, faleminderit Komisionit të Administrimit të operacioneve zgjedhore, kryetarëve të degëve, Komisionit të Rithemelimit të Partisë Demokratike, ju falënderoj me mirënjohjen më të madhe ju, miqtë e mi të pranishëm në këtë sallë, që e zbukuruat, e bëtë kaq njerëzore këtë fitore të Partisë Demokratike! Rroftë Partia Demokratike!”

Një përshëndetje të veçantë Berisha e pati edhe për rivalin e tij në këtë garë, Ibsen Elezin.

“Një përshëndetje të veçantë kam për Ibsen Elezin, rivalin tim, i cili është një demokrat i vërtetë me integritet, që zhvilloi një garë të qytetëruar.”

Ish-Kryeministri Sali Berisha rikthehet kështu pas 9 vitesh në krye të drejtimit të Partisë Demokratike. Kryetarja e Komisionit të Organizimit dhe Kontrollit të Operacioneve elektorale, Albana Vokshi në një deklaratë për mediat tha se Berisha mori 93.45% të votave, kundrejt 5.8% që mori kandidati tjetër Ibsen Elezi. Në të gjitha degët e Partisë Demokratike, rezultuan 328 vota të pavlefshme.

108 qendrat e votimit u hapën prej orës 8:00 të mëngjesit dhe nuk u raportua për parregullsi apo incidente. Votimi ishte parashikuar të mbyllej në orën 18:00, por u shty për orën 20:00. Edhe numërimi u krye po në qendrat e votimit./tvklan.al