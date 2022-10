“Më lironi ose do flas”, Berisha: Bllako ia kërcëlliti dhëmbët Ramës dhe Veliajt

10:59 07/10/2022

Kryetari i Partisë Demokratike, Sali Berisha, ka komentuar gjatë një bashkëbisedimi me qytetarët në Memaliaj, vendimin për të lënë në arrest shtëpie, ish-deputetin e PS, Alqi Bllako. Sipas Berishës, Bllako u lirua pasi i “kërcëlliti dhëmbët Erion Veliajt dhe Edi Ramës”.

“Dje liruan deputetin pasi ia kërcëlliti dhëmbët Erion Velisë dhe Edi Ramës. ‘Më lironi ose do flas’. E nxorrën në shtëpi Bllakon. Bllako, i cili me paret tuaja i kishte lidhur një rrogë 10-12 milionë rrogë mujore të atit sikur të ishte ai shef ekzekutivi i ndonjë korporate të madhe. Pra a do të tolerojmë ne në këtë mënyrë? Jo nuk mund ta tolerojmë”, theksoi kreu i selisë blu.

Kryedemokrati Berisha tha se nuk vazhdohet me Ramën pasi sipas tij çdo ditë që vazhdon mashtron dhe vjedh qytetarët.

“Sot edhe djegësi i Elbasanit që u ndërtua me 12 milionë nga 24 që u disbursuan se 12 u shpërndanë me Edi Ramën dhe ministrat dhe ai sot është jashtë funksionit. U instalua një hedhurinë. U gjet diku dhe u ndërtua në Elbasan. I Tiranës nuk ekziston, i Fierit nuk ekziston. Ekzistojnë vetëm dhjetëra milionë euro të vendosura në konto bankare për të tu fshehur”, u shpreh Berisha./tvklan.al