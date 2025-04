Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha ndodhet në një takim elektoral në qytetin e Pogradecit nga ku po prezanton edhe kandidatët për deputet.

Berisha gjatë fjalës së tij u ndal tek gjendja sipas tij, e mjerueshme ne të cilën ndodhet qyteti, ku theksoi se qeveria e tij brenda 100 ditëve do të zhdukë varfërinë ekstreme dhe mjerimin nga Pogradeci.

Kreu i PD ritheksoi vendosjen e rrogës minimale 500 Euro si dhe minimumin jetik 200 Euro.

“Pogradeci është qyteti në të cilin burrat dhe gratë e moshuar, mezi mbyllin muajin dhe jo rrallë numërojnë kafshatën dhe jo rrallë nuk arrijnë të marrin ilaçet, presin ndihmën e familjarëve të vet. Pogradeci është qyteti dhe rrethi në të cilin, shërbimet, arsimi, shëndetësia janë në degradim të plotë. Pogradeci është qyteti në të cilin njëlloj si në gjithë Shqipërinë, çmimet u rritën në mënyrë të pamëshirë, kurse rrogat dhe pensionet nuk i ndoqën ato.

Nuk mund të jetë Pogradeci Madhështor si Pogradec që braktiset, si Pogradec i njerëzve që vuajnë nga varfëria dhe skamja, i fëmijëve që nuk ushqehen, i sëmundjeve që nuk mjekohen. Prandaj jam sot para jush për të paraqitur para çdo qytetari të këtij qyteti, çdo banori të këtij rrethi, projektin tonë me të cilin ne rikthejmë madhështinë qytetarëve të këtij qyteti. Projekti me të cilin ne, zhdukim brenda 100 ditëve varfërinë ekstreme dhe mjerimin nga Pogradeci. Vendosim minimumin jetik 200 Euro, për çdo pensionist me pension të plotë apo të pjesshëm që merr, ndër 200 Euro. Dhe këta janë mbi 560 mijë burra dhe gra.

Vendosim minimumin jetik për të gjithë shqiptarët në ndihmë ekonomike, për të gjithë ata që nuk kanë marrë kurrë në jetën e tyre pension, për të gjithë shqiptarët e papunë, për të gjithë studentët me bursë, për të gjithë fëmijët e familjeve me një prind. Pra në radhë të parë, ne me zemër në dorë ju kthejmë paratë shqiptarëve. Vendosim rrogën minimale 500 Euro. Vendosim kartën e konsumatorit me të cilën, çdo rrogëultë, çdo pensionist, çdo qytetar me minimumin jetik, do të marrë ushqimet dhe gjërat bazë, me çmim 20% më lirë se qytetarët e tjerë. Vendosim listën e rimbursimit 100% të barnave, identike, një për një me listën që ka sot Republika Italiane”, u shpreh Berisha./tvklan.al