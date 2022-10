Berisha: Çuçi të japë dorëheqjen, fshehu vrasjen e Lear Kurtit

16:23 21/10/2022

“Dosjet”, gjueti shtrigash e Ramës. Deputetët e PD gabuan që bashkuan votat me PS

Sali Berisha nuk ka asnjë dyshim se vrasja e Laer Kurtit është skenar i njëjtë më atë të Klodian Rashës. Duke e cilësuar krim shtetëror me uniformë, kryetari i Partisë Demokratike tha se për të fshehur të vërtetën u krijua një grup kriminal ku autopsia ndaj 32-vjeçarit u bë nën terrorin e Ardi Veliut.

“Dje Ardi Veliu njoftoi se në stomak u gjet një qese plastike me kokainë. Broçkulla. Qesja ka shumë-shumë shanse të jetë vendosur me dorë se të gëlltisësh një qese plastike është imagjinatë. Duhet të paktën një filxhan vaj ulliri që ta shtysh se ajo nuk shkon. Kërkoj largimin e menjëhershëm nga detyra të ministrit të familjes i cili së bashku me Ardi Veliun janë të gatshëm të mashtrojnë, falsifikojnë, çdo krim”.

Miratimin e ligjit nga Kuvendi për hapjen e dosjeve e cilësoi gjueti shtrigash, ndërsa votën e deputetëve demokratë të rreshtuar në krah të Alibeajt të gabuar.

“Është amandament antiMetë. Një ligj për gjah shtrigash. Bënë një gabim, para se të votonin duhej të njiheshin me tekstin e ligjit që është dorëzuar në parlament. Dosjet kanë qenë plotësisht të hapura për çdo individ që ka dashur”.

Por pavarësisht votave që 20 deputetët e Alibeajt bashkuan me Edi Ramën, Sali Berisha i ftoi që betejën e tyre politike ta bëjnë brenda Partisë Demokratike, duke krijuar një fraksion të tyrin.

“Ky grup ka të hapura dyert si për bashkim të plotë, si për funksion”.

E në funksion të bashkimit të demokratëve Berisha konfirmoi edhe vijimin e negociatave mes Edi Palokës dhe Gazment Bardhit, duke mohuar çdo mundësi pazari nga ky i fundit për 20 bashki.

“Bisedimet janë absolutisht të sinqerta, janë takuar dje. Do të takohen”.

Krahas negociatave për t’i bashkuar palët me qëllim daljen me një kandidati të përbashkët në zgjedhjet lokal, Berisha ripërsërit se kryefjalë e aksionit opozitar do të jenë protestat.

Demokratët nuk kanë ende një datë për nisjen e protestave, vendim që Berisha tha se do të merret pas takimeve që do të jetë me krerët e degëve, strukturat e partisë dhe aleatët.

