Berisha del pas thirrjes së banores së “5 Majit” të ulur në oborrin e Parlamentit

Shpërndaje







12:25 17/02/2022

Pas thirrjes së banores së “5 Majit” për t’u takuar me ish-Kryeminstrin, Berisha ka dalë dhe i është përgjigjur pyetjes së saj duke i treguar se kërkesën për problematikën e banorëve do të ia përcjellë Komisionit.

Banorja: Që vjet në Shkurt, ne kemi kërkuar të takohemi me Veliajn dhe Lulzim Bashën. Ju dëgjuam juve që folët në Kuvend dhe donim patjetër të ju takonim. Çfarë do të bëhet me ne, si do të vendosin një akt-marrëveshje kur nuk është vendosur kur dhe ku?

Berisha: Unë e kam denoncuar shumë herë si një akt çnjerëzor, korruptiv qëndrimin ndaj jush. Të gjithëve ju, ju takon në një vend normal që të përfitoni nga ligji i posedimit në mirëbesim. Ju nuk u jepet e drejta sepse për qindjen që ju takon ju, ata ia japin Erjon Veliajt, Edi Ramës dhe Lulzim bravës. Unë kam admirimin më të madh për ju. Po përgatisim një ndërhyrje për anulimin e ligjit, i cili ka nxjerrë përpara procesin e urbanizimit dhe pastaj të legalizimit. Ju jeni përfitues të ligjit para këtij që ju njihte 100 për qind. Thirrja ime është që të mobilizojmë qytetarët të ngrihen në mbështetjen tuaj. Protesta juaj është për një të drejtë, e cila ju shkelmohet në këtë mënyrë. Banorët e Laprakës, 5 Majit, Paskuqanit janë viktima të korrupsionit qeveritar. Unë kërkesën tuaj do ta përcjell Komisionit./tvklan.al