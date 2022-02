Berisha: Demokratët të votojnë kandidatin e “Shtëpisë së Lirisë”

Shpërndaje







19:47 09/02/2022

“Çdo votë për Bashën shkon për mazhorancën. Balla bën fushatë për Lul Bravën

Demokratët e Lushnjës i ftoi që në 6 Mars të votojnë ndryshimin dhe kandidatin e koalicionit “Shtëpia e Lirisë” Elton Bano.

“Midis Elton Banos dhe përfaqësues socialiste dhe Lul bravës është dallimi si nata me ditën. Më datën 6 Mars votoni ndryshimin e vërtetë Elton Banon dhe ju garantoj se keni firmosur ndryshimin tuaj dhe të fëmijëve”.

Votën për kandidatin e Lulzim Bashës, Sali Berisha e cilësoi votë për maxhorancën.

“Ai ka vendosur shpirtin e tij, logon e grabitur të partisë dhe vulën e saj, krejtësisht në dispozicion të Edi Ramës. A mundet të përfaqësojë ky kandidat interesat tuaja? Kurrën e kurrës. Përfaqëson Lul Bravën dhe pengmarrësin e tij Edi Ramën”.

Si dëshmi të bashkëpunimit mes Ramës e Bashës solli fushatën që tha se po bën në Lushnje Taulant Balla për llogari të kreut të opozitës.

“Ata të cilët nuk patën kurajo por në vend të votës së anëtarësisë preferuan emërimin e Lul Bravës le të dëgjojnë tani dërdëllitjet e Taulant Bego Yarisit që vjen dhe bën fushatë për ta. Vjen dhe bën fushatën e tyre”.

Nuk kërkoi vetëm votën e demokratëve në këto zgjedhje, por edhe atë të socialistëve, teksa u kujtoi lushnjarëve se “Ballkani i Hapur” është projekti më kërcënues për fermerët e kësaj zone.

“Edi Rama si vasal i Vuçiçit heq doganat me Serbinë që subvencionon fermerët e vetë dhe në këtë mënyrë shuhen prodhimet tona. Fermerët e Lushnjes edhe në këtë rast duhet të votojnë ndryshimin, është mesazh për Edi Ramën se me Lul bravën do përfundoni në koshin e plehrave të historisë”.

Berisha tha se ashtu si në 8 vite qeverisje të demokratëve, përmes ndryshimit shqiptarët do të rifitojnë liritë e humbura, mes të cilave edhe atë ekonomike.

Tv Klan